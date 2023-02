Alcatrazz: veröffentlichen ihr neues Album “Take No Prisoners” am 19.05.2023

Die Heavy Metal Ikonen Alcatrazz aus LA veröffentlichen ihre erste Single Don’t Get Mad…Get Even (feat. Girlschool) aus dem neuen Album Take No Prisoners (VÖ über Silver Lining Music).

Der Track ist eine Zusammenarbeit mit der legendären Band Girlschool, voll auf die Zwölf und in typischer Headbanging Manier. “Don’t Get Mad…Get Even ist ein an Thin Lizzy, AC/DC erinnerndes Stück”, sagt Jimmy Waldo, Keyboarder und Gründungsmitglied von Alcatrazz “und das i-Tüpfelchen ist, dass unsere Freunde von Girlschool den Chor singen. Das haben wir auf unserer letzten gemeinsamen Europa-Tour aufgenommen und es klingt fantastisch.”

“An einem Off-Tag, in einem Hotel in Frankreich, kamen die Jungs von Alcatrazz und fragten, ob wir nicht mitsingen wollten”, bestätigt Girlschools Drummer Denise Dufort, “Jimmy Waldo hatte seine Aufnahmeutensilien mit auf Tour, wir stellten uns um das Mikrofon und los ging es. Wir hatten dabei viel Spaß und es ist ein richtiger cooler Song geworden, ein großartiger Hard Rock Track!”

Alcatrazz liefern Songs im Warp Faktor 10 auf ihrem sechsten Studioalbum, das dritte in drei Jahren. Das Album umfasst zehn mitreißende, charismatische Tracks und in jedem ist die einzigartige Fusion von amerikanischem Classic Rock mit der harten Rock-Attitüde des britischen Metal zu erkennen. Take No Prisoners kommt mit der Energie von Alcatrazz, im Gepäck umfassende Melodien mit Road Warrior Riffs. Little Viper hat eine Gitarre, die alles abmäht und dann in einem Gewitter endet, ein Angriff, den man von Dio kennt; aber es gibt auch ruhigere, umfangreiche Songs wie das epische Strangers und das Album endet mit dem Brennpunkt Bring On The Rawk. Ohne Frage: Alcatrazz is kicking ass!

Mit Doogie White (Gesang), Joe Stump (Gitarre), Jimmy Waldo (Keyboards), Gary Shea (Bass) und Larry Paterson (Drums) ist das Werk ein lautes und stolzes Classic Rock Album, produziert von Giles Lavery und Waldo. Take No Prisoners ist ganz in der Tradition wie man Alcatrazz kennt, exzellente Gitarren, donnernde Rhythmen und mit einem Gesang, der an die Dio /Rainbow Ära erinnert.

Zum 40th Anniversary gehen Alcatrazz zusammen mit Girlschool auf eine Co- Headline Tour im Februar in England.

Tickets für die UK Daten: www.alcatrazzofficial.com

Take No Prisoners wird als CD Digipak, 12” Black Vinyl, Digital Download, Streaming und spezielle D2C Bundles veröffentlicht. Pre-order ab sofort hier.

Take No Prisoners Tracklist:

1. Little Viper

2. Don’t Get Mad…Get Even (feat. Girlschool)

3. Battlelines

4. Strangers

5. Gates Of Destiny

6. Alcatrazz

7. Holy Roller (Love’s Temple)

8. Power In Numbers

9. Salute The Colours

10. Bring On The Rawk

Alcatrazz sind:

Jimmy Waldo – Keyboards

Gary Shea – Bass

Doogie White – Gesang

Joe Stump – Gitarre

Larry Paterson – Drums

Follow Alcatrazz:

www.alcatrazzofficial.com

www.facebook.com/alcatrazzband