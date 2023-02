Knock Out Festival: geht in die nächste Runde – Early Bird Tickets binnen 24 Stunden ausverkauft

Am 16. Dezember steigt in der Karlsruher Schwarzwaldhalle wieder das Knock Out Festival. Der Vorverkauf dafür ist gestartet und hat bereits riesigen Anklang gefunden: Binnen nur 24 Stunden waren alle 1.000 Early Bird Tickets ausverkauft!

„Es macht uns stolz, dass ihr darauf vertraut, dass wir euch wieder ein cooles Event mit geilen Bands in der gewohnt familiären Knock Out-Atmosphäre präsentieren werden“, zeigen sich die Veranstalter glücklich über die hohe Ticketnachfrage. „Vielen Dank an euch!“

Nachdem die Kult-Veranstaltung vergangenen Dezember nach einer zweijährigen Pandemie-Zwangspause vor fast ausverkauftem Haus wieder über die Bühne ging, arbeitet man nun bereits mit Hochdruck am neuen Line-Up der diesjährigen Ausgabe. Erste Bands werden in Kürze bekannt gegeben. „Wir sind derzeit mit etlichen namhaften Acts im finalen Gespräch und werden euch bald schon erste hochkarätige Namen nennen können“, so die Veranstalter. Wie gewohnt wird das Festival, auf dem vergangenen Dezember unter anderem Hammerfall, Doro und Orden Ogan zu sehen waren, im Zeichen des klassisch-zeitlosen Rock und Metal stehen.

Tickets sind zum regulären Preis von 79 Euro bereits im Vorverkauf erhältlich, exklusiv im Festival Shop unter: https://www.knockout-festival.de/tickets.html