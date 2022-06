Knock Out Festival: am 10.12.2022 mit Hammerfall, Doro etc. in Karlsruhe

Am 10. Dezember steigt in der Karlsruher Schwarzwaldhalle wieder das Knock Out Festival. Pandemiebedingt war es auch um das größte Indoor-Metal-Festival Süddeutschlands zwei Jahre lang still gewesen.

Nach den beiden Verlegungen haben sich im Line-up einige Änderungen ergeben: als Headliner werden die schwedischen Powermetaller von Hammerfall auf der Bühne stehen, gefolgt von der deutschen Metal-Queen Doro. Weiterhin dabei sind Orden Ogan, Eclipse und Brainstorm.

„Wir freuen uns sehr, euch nach der langen Zwangspause wieder zu sehen“, so die Veranstalter. „Behaltet eure Tickets und feiert mit uns das Comeback unseres Festivals!“

Besonders die Nachricht über den Auftritt von Hammerfall dürfte die Fans freuen, denn erst im Februar erschien ihr neues Album Hammer Of Dawn, das es bis auf Platz 5 in die Charts schaffte. Die 1993 in Göteborg gegründete Band zählt seit vielen Jahren bereits zur Speerspitze der internationalen Heavy Metal-Szene.

Mit Doro kommt eine der allzeit erfolgreichsten Frauen im Rock-Business nach Karlsruhe. Längst gilt die Düsseldorferin, die ihren Durchbruch in den 80ern mit der Band Warlock erlebte, als Ikone. Im nächsten Jahr feiert sie ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Mit Orden Ogan wird einer der derzeit am höchsten gehandelten aufstrebenden deutschen Metal Acts in der Schwarzwaldhalle spielen. Die 1996 im nordrhein-westfälischen Arnsberg gegründete Power Metal-Band schaffte es mit dem Song We Are Pirates bereits in einen RTL-Trailer zur Formel 1 und ist in der Szene eine der Bands der Stunde.



Eclipse aus Schweden konnten mit ihrem aktuellen Album Wired an den großen Erfolg des Vorgängers Paradigm und der Hitsingle Viva La Victoria anschließen. Rund 30 Millionen Streams, hunderte von Auftritten, darunter Wacken, Monsters Of Rock, Cruise und Rock Fest Barcelona sowie gemeinsame Auftritte mit den Scorpions, Aerosmith und aktuell My Chemical Romance auf den verschiedensten Kontinenten sprechen eine deutliche Sprache.



Brainstorm komplettieren das Line-Up. Die Schwaben um Sänger Andy B. Franck sind bereits seit 1989 aktiv und veröffentlichten im letzten Sommer ihr neues Album Wall Of Skulls.



Tickets für dieses Jahr sind ab sofort wieder im Vorverkauf erhältlich. Direkt im Festival Shop unter: https://shop.bottomrow.com/knock-out-festival