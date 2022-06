Lamb Of God: enthüllen neues Album und Tourdetails

Lamb Of God lassen ihrem Nr.-1-Hardrock-Album von 2020 ein bösartiges neues Testament folgen. Der Grammy-nominierte Goliath kehrt mit dem von seinem langjährigen Mitarbeiter Josh Wilbur (Korn, Megadeth) produzierten Omens zurück und feiert damit eine kreative Renaissance, die auch vom Rolling Stone und NME gewürdigt wird.

Die erste Single Nevermore erscheint am Freitag, den 10. Juni. Omens folgt am 7. Oktober über Epic Records.

Hier könnt ihr euch die Single schon mal vormerken: https://lambofgod.bfan.link/nevermore

Die New Wave Of American Heavy Metal-Architekten werden das neue Album mit einer großen US-Headliner-Tournee unterstützen, bei der Killswitch Engage als Special Guest auftreten werden. Auf den verschiedenen Etappen der Tournee werden auch Baroness, Motionless In White, Spiritbox, Animals As Leaders sowie Suicide Silence und Fit For An Autopsy zu sehen sein. Die Omens-Tour beginnt am 9. September in Brooklyn und dauert bis zum 20. Oktober. Kurz danach, am 18. November, kommen Lamb Of God nach Europa für eine massive EU- und UK-Co-Headline-Tour mit den Thrash-Metal-Legenden Kreator sowie den Special Guests Thy Art Is Murder und Gatecreeper.

Omens ist ein wütender Eintrag in den Lamb Of God-Katalog, vielleicht ihr bisher wütendstes Album. Es ist dicht, muskulös, durchdrungen von nervtötender Bosheit und mit einem pessimistischen Blick auf innere Kämpfe und globale Angelegenheiten gleichermaßen. „Die Welt ist verrückt und verändert sich ständig. Omens ist eine Reaktion auf den Zustand der Welt“, erklärt Sänger D. Randall Blythe. „Es ist eine sehr angepisste Platte.“ Er macht eine Pause zur Betonung. „Es ist extrem angepisst.“

Omens ist auch Lamb Of Gods vielseitigste Produktion. Die Band hat live in den Henson Recording Studios (ehemals A&M Studios) in Los Angeles, Kalifornien, aufgenommen, einem Ort, der unter anderem Klassiker von The Doors, Pink Floyd, The Ramones und Soundgarden hervorgebracht hat. „Das Innenleben der Band war noch nie so gut“, erklärt Gitarrist Mark Morton. „Man kann es in Omens hören. Man kann es bei unseren Auftritten sehen, und wenn man fünf Minuten um uns herum ist, kann man es fühlen.“

Die Vorbestellung des Omens-Albums ist ab sofort unter https://Lamb-of-God.lnk.to/Omens möglich und bietet einige exklusive Artikel, darunter eine signierte farbige Vinyl-Variante, ein T-Shirt, einen Hoodie und signierte CDs mit einem alternativen Farbcover. Alle physischen CD- und Vinyl-Veröffentlichungen enthalten einen kostenlosen Zugangscode für den Livestream der Dokumentation The Making Of Omens, die in der Woche der Albumveröffentlichung Premiere haben wird.

Hier Omens vorbestellen (Europa): https://lambofgod.bfan.link/omens

Die Tracklist findet ihr hier:

Verfügbare Formate: Digital Album, CD Jewelcase

– LP (Schwarz)

– LP (Weiß / Himmelblau marmoriert)

– LP (Blau / Weiß / Schwarz marmoriert)

– LP (Klar)

– LP (Kristallklar / Silber / Schwarz marmoriert)

– LP (Nachtleuchtend)

– LP (Curacao / Schwarz marmoriert)

– LP (Silber)

Lamb Of God – European Festival Shows 2022

05.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

07.08. BE Lokeren – Lokerse Festival

09.08. SK Ljubljana – Cvetličarna

10.08. HU Budapest – Barba Negra Track

12.08. FI Turku – Knotfest

14.08. UK Walton-on-Trent – Bloodstock Open Air

20.08. DE Sulingen – Reload Festival

21.08. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest

State Of Unrest Tour 2022

Lamb Of God | Kreator

w/ Special Guests: Thy Art Is Murder & Gatecreeper

18.11. DK Copenhagen – Forum Black Box

19.11. SE Stockholm – Fryshuset Arenan

21.11. FI Oulu – Teatria

22.11. FI Helsinki – Ice Hall Black Box

24.11. PL Warsaw – Stodola

26.11. DE München – Zenith

27.11. DE Berlin – Columbiahalle

29.11. NL Tilburg – O13

30.11. BE Brussels – AB

02.12. DE Ludwigsburg – MHP Arena

03.12. DE Essen – Grugahalle

04.12. DE Saarbrücken – Saarlandhalle

06.12. ES Madrid – Riviera 07.12. ES Barcelona – Razzmatazz

09.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

10.12. DE Hamburg – Edel Optics Arena

11.12. DE Leipzig – Haus Auensee

13.12. UK London – O2 Academy Brixton

14.12. UK Glasgow – O2 Academy

15.12. UK Birmingham – O2 Academy

16.12. UK Bristol – O2 Academy

18.12. UK Manchester – Manchester Academy

20.12. FR Paris – L’Olympia

21.12. CH Zurich – Samsung Hall

Über Lamb Of God:

Für Millionen von Headbangern sind Lamb Of God einfach die wichtigste zeitgenössische Metalband der Welt“, so Guitar World. Lamb Of God wuchsen von Keller-Shows und schmutzigen DIY-Locations zu Headlinern in Arenen. Im Laufe ihrer Karriere erwarb sich die Band aus Richmond, Virginia, eine ähnliche Verehrung wie die musikalischen Vorväter (und Weggefährten) Metallica, Slayer und Megadeth. Zeitlose Songs wie Laid To Rest, Redneck, Walk With Me In Hell und Now You’ve Got Something To Die For wurden zu Hymnen im Heavy Metal Songbook. Mit New American Gospel (2000) schoben sie den Heavy Metal ins neue Jahrtausend. As The Palaces Burn (2003) wurde von Rolling Stone in die Top 100 der besten Metal-Alben aller Zeiten aufgenommen. Ashes Of The Wake (2004) war das erste Lamb Of Gold-Album, das von der RIAA mit Gold ausgezeichnet wurde – eine Leistung, die für eine zeitgenössische Extrem-Metal-Band nahezu unmöglich war. Sacrament (2006), das Album des Jahres von Revolver, wurde ebenfalls mit Gold ausgezeichnet. Mit der rohen und organischen Bosheit von Wrath (2009) begann die dauerhafte Beziehung der Band zu Wilbur. Sowohl das vielseitige Resolution (2012) als auch das explosive VII: Sturm und Drang (2015) landeten in den Top 5 der Billboard 200. Das selbstbetitelte Album aus dem Jahr 2020, ihr erstes neues Material seit fünf Jahren, fügte dem Repertoire die Klassiker Memento Mori und Resurrection Man sowie acht weitere Monstertracks hinzu. Revolver, Metal Hammer und Loudwire nahmen Lamb Of God in ihre Listen der besten Alben des Jahres auf. Mit Omens, dem bisher aggressivsten und ehrgeizigsten Album der Band, setzt sich der Schwung fort.

Lamb Of God sind:

D. Randall Blythe – Gesang

Mark Morton – Gitarre

Willie Adler – Gitarre

John Campbell – Bass

Art Cruz – Schlagzeug