Mark Morton: veröffentlicht neuen Track „Brother“ mit Cody Jinks

Mark Morton, Gitarrist und Songwriter der fünffach für einen Grammy nominierten und mit Platin ausgezeichneten Band Lamb Of God, hat seinen kraftvollen neuen Song Brother mit dem gefeierten Country-Künstler Cody Jinks veröffentlicht. Der Song ist Teil von Marks kommendem Soloalbum Without The Pain, das am 11. April über Snakefarm erscheinen wird.

Brother wurde von Mark, Cody und dem Country-Künstler Travis Denning geschrieben. Der ergreifende Text des Songs behandelt Themen wie Reue, Versöhnung und persönliche Verantwortung vor dem Hintergrund von Southern Rock und bluesigen Gitarrenriffs. Der Song ist eine tief emotionale Reflexion über die Komplexität von Familienbeziehungen und die Narben ungelöster Konflikte.

„Auf einer langen Busfahrt, irgendwo in der Mitte einer Lamb Of God-Tour, kritzelte ich einige Texte in mein Notizbuch“, sagt Mark. „Einige Zeit später, nachdem ich sie mit einer einfachen Akkordfolge gepaart hatte, präsentierte ich meine Idee Cody Jinks und Travis Denning während einer Schreibsession in Nashville. Drei Stunden später kamen wir mit Brother heraus. Brother ist ein zutiefst persönlicher Song, der direkt das Thema der Trennung und Entfremdung von der Familie anspricht. Ich habe durch Beobachtung und meine eigenen Erfahrungen gelernt, dass dies ein universelles und allzu häufiges Phänomen ist. Wir alle haben viel von uns selbst in diesen Song gesteckt, und ich bin Cody dankbar, dass er mit mir zusammen gesungen hat. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir bei der Entstehung des Songs hatten.“

Zusätzlich zur Veröffentlichung des Songs können die Fans auch das offizielle Musikvideo zu Brother erleben, das die rohen Emotionen des Songs mit einer filmischen visuellen Darstellung zum Leben erweckt. Das Video dient als perfekte Ergänzung zur Botschaft des Songs und illustriert die Themen Trennung und Sehnsucht, die den Text durchdringen.

Das kommende Album Without The Pain markiert eine deutliche Abkehr von Marks Arbeit mit Lamb Of God, indem es sich auf seine Südstaaten-Wurzeln besinnt und sich stark in die Southern-Rock-Schiene einfügt. Das Album enthält Kollaborationen mit Künstlern wie Cody Jinks, Jaren Johnston (The Cadillac Three), Charlie Starr (Blackberry Smoke), Tyler Bryant And The Shakedown, Travis Denning sowie Gitarrensoli von Grace Bowers, Jason Isbell und anderen, was es zu einem einzigartigen und aufregenden Projekt macht, das Blues, Southern Rock, Americana und Outlaw-Country-Einflüsse mit Marks unverkennbarer Gitarrenarbeit verbindet.