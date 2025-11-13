Lamb Of God: „Sepsis“ – ein kraftvoller Rückblick auf die Wurzeln der Band

Lamb Of God haben am 7. November 2025 in Richmond, Virginia ein beeindruckendes Live-Video veröffentlicht, das ihren neuen Song Sepsis zeigt. Dieser Track ist die erste neue Veröffentlichung der Band seit drei Jahren und wurde beim Aftershock Festival vor zehntausenden Fans uraufgeführt.

Das Video, das unter der Regie von Sam Shapiro und Kevin Garcia entstand, zeigt den Auftritt, der nur einen Tag nach der Veröffentlichung des Songs stattfand. Bevor Randy Blythe den vierminütigen Song anstimmte, stellte er ihn mit den Worten „Dieser Song handelt von einer nationalen Krankheit“ vor, während die Bandmitglieder John Campbell, Mark Morton, Willie Adler und Art Cruz die Menge zum Toben brachten.

Sepsis wurde von dem langjährigen Kollaborateur Josh Wilbur produziert und erschien letzten Monat zusammen mit einem rauen Lo-Fi-Video, das einen stimmungsvollen, ungefilterten Blick auf die Schattenseiten von Richmond bietet. Mark Morton erklärte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Tracks: „Sepsis ist eine Hommage an die sehr undergroundigen lokalen Bands hier in Richmond, die wir wirklich bewundert haben, als wir gerade Burn The Priest gegründet haben. Bands wie Breadwinner, Sliang Laos und Ladyfinger – obwohl sie außerhalb von Richmond nie große Aufmerksamkeit erlangten, waren das die Bands, die wir ständig hörten. Der Song bezieht sich auf diese Dinge in einer Weise, die direkt zu unseren Anfängen zurückführt, als wir zusammen in unserem Keller unsere ersten Songs schrieben.“

Zudem kündigten Lamb Of God Anfang dieser Woche die Fortsetzung ihrer jährlichen Headbangers Boat Cruise an. Bei der Ausgabe 2026 wird die für den Grammy Award nominierte Band zusammen mit einer Reihe von Special Guests auftreten, darunter Zakk Sabbath, The Dillinger Escape Plan, In Flames, GWAR, The Haunted, D.R.I., 200 Stab Wounds, X-Cops, Mark Morton und weitere, die in Kürze bekannt gegeben werden.