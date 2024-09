Mastodon & Lamb Of God: veröffentlichen gemeinsam die Single „Floods Of Triton“

Mastodon und Lamb Of God haben ihre gemeinsame Single Floods Of Triton veröffentlicht, ein Song, der mühelos den Geist der Frühwerke der beiden Bands heraufbeschwört und gleichzeitig die Stilvielfalt aufgreift, die sie zu Ikonen harter Musik gemacht hat.

Diese einzigartige Zusammenarbeit dient auch als Abschluss der erfolgreichen Sommertour der beiden Bands, mit der sie zwei legendäre Alben feiern, die den Weg für unzählige Metal-Bands in den folgenden Jahren geebnet haben. Mastodons Leviathan und Lamb Of Gods Ashes Of The Wake markierten nicht nur entscheidende Wendepunkte in der Karriere der beiden Bands, sondern hatten auch einen unauslöschlichen Einfluss auf die Entwicklung des Genres.

Der Song wurde in Mastodons eigenem Studio West End Sound in Atlanta aufgenommen und von Mastodon und Tyler Bates produziert, der für seine Filmmusik zu Guardians Of The Galaxy, John Wick, MaXXXine und vielen mehr bekannt ist.

Floods Of Triton ist jetzt auf Loma Vista Recordings erschienen.