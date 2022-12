Lamb Of God & Kreator: kündigen Municipal Waste als Support für ihre Co-Headline-Europatour 2023 an

Lamb Of God & Kreator haben ihre Labelkollegen Municipal Waste als Support für ihre State Of Unrest 2023 Co-Headline-Europatour angekündigt. Die Tour sollte ursprünglich im Herbst 2022 stattfinden, wurde aber kürzlich auf Februar und März 2023 verschoben. Die gefeierten Crossover-Thrasher und notorischen Partylöwen Municipal Waste aus Richmond, Virginia, sind für ihre wilden und energiegeladenen Liveshows bekannt, was sie zu einer perfekten Besetzung für diese Tour macht.

State Of Unrest Tour 2023

Lamb Of God | Kreator

Support: Municipal Waste

15-Feb-2023 Munich, Germany – Zenith

17-Feb-2023 Warsaw, Poland – Stodola *low tickets*

18-Feb-2023 Riga, Latvia – Palladium *new show*

19-Feb-2023 Helsinki, Finland – Ice Hall Black Box *sold out*

21-Feb-2023 Stockholm, Sweden – Annexet *new venue*

22-Feb-2023 Copenhagen, Denmark – Forum Black Box *low tickets*

24-Feb-2023 Wiesbaden, Germany – Schlachthof *sold out*

25-Feb-2023 Ludwigsburg, Germany – MHP Arena

27-Feb-2023 Paris, France – Olympia Paris *low tickets*

28-Feb-2023 Brussels, Belgium – Ancienne Belgique *sold out*

02-Mar-2023 Tilburg, Netherlands – 013 Poppodium *low tickets*

03-Mar-2023 Leipzig, Germany – Haus Auensee

04-Mar-2023 Essen, Germany – Grugahalle

05-Mar-2023 Hamburg, Germany – Edel Optics Arena

07-Mar-2023 Manchester, UK – Manchester Academy *sold out*

08-Mar-2023 Bristol, UK – O2 Academy *sold out*

10-Mar-2023 Birmingham, UK – O2 Academy *sold out*

11-Mar-2023 London, UK – O2 Brixton Academy *sold out*

14-Mar-2023 Barcelona, Spain – Razzmatazz 1

15-Mar-2023 Madrid, Spain – Riviera

17-Mar-2023 Zürich, Switzerland – The Hall

18-Mar-2023 Saarbrücken, Germany – E-Werk *new venue*

19-Mar-2023 Berlin, Germany – Columbiahalle



Ticketlink: http://stateofunresttour.com/

Kreator | zusätzliche Termine ohne Lamb Of God

Support: Municipal Waste

16-Feb-2023 Bratislava, Slovakia – Majestic Music Club

26-Feb-2023 Strasbourg, France – La Laiterie

09-Mar-2023 Leeds, UK – Beckett University

Ticketlink: www.kreator-terrorzone.de

Mehr Infos:

Lamb Of God: www.facebook.com/lambofgod

Kreator: www.facebook.com/KreatorOfficial

Municipal Waste: www.facebook.com/Municipalwaste