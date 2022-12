Imperial Triumphant: veröffentlichen Live-Video zu „Metrovertigo“

Nachdem das Avantgarde-Metal-Trio Imperial Triumphant Anfang des Jahres ihr neuestes Album Spirit Of Ecstasy veröffentlicht hat, das von den Kritikern hoch gelobt wurde, meldet es sich heute mit einem Video zum Album-Track Metrovertigo zurück – passend zur Ankündigung einer USA-Headliner-Tour im Jahr 2023 mit Unterstützung von Cloak und Couch Slut (die während des Auftritts von Imperial Triumphant als Special Guests auftreten und Gastvocals, Bläser und vieles mehr beisteuern werden).

Einen Vorgeschmack auf die atemberaubende Live-Show der Band gibt es im Clip zu Metrovertigo (erstellt von Can Shuck Productions) hier zu sehen:

Zachary Ezrin (Gesang, Gitarre) kommentiert: „Imperial Triumphant werden diesen Winter das Chaos von New York City an die Ostküste der USA bringen. Wir freuen uns, auf diesem Ausflug von der Black-Metal-Band Cloak und den Metropolen-Kollegen Couch Slut begleitet zu werden. Dies wird unsere erste Headline-Tour seit 2021 sein und wir freuen uns, unser goldenes Ritual in ein paar ausgewählte Städte zu bringen. Wir werden von Bläsern und besonderen Gästen begleitet, was diese Tour zu einer Tour macht, die man nicht verpassen sollte.“

Darüber hinaus werden Imperial Triumphant ihre Songs von Spirit Of Ecstasy in vollem Umfang mit speziellen Gästen (die bald bekannt gegeben werden) auf der Hauptbühne des Roadburn 2023 spielen. „Wir freuen uns, das goldene Ritual noch einmal auf das große Festival in Tilburg zu bringen: Roadburn“, so die Band. „Imperial Triumphant werden zum ersten Mal überhaupt Spirit Of Ecstasy in seiner Gesamtheit aufführen, zusammen mit speziellen Gastmusikern und fließendem Champagner. Bitte schließt euch uns bei dieser heiligen Anbetung der klanglichen Dissonanz an.“

