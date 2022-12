Jesus Piece: unterschreiben Bei Century Media Records

Jesus Piece sind nicht nur die Summe seiner Teile. Es ist der Nexus für eine explosive kreative Chemie zwischen den fünf Gründungsmitgliedern der Band, die ihre Liebe für Old School Metalcore, Hardcore und Death Metal in einen Sound kanalisiert haben, der ebenso wütend wie schräg ist. Die Band betrat 2015 galant die Szene und verdrehte die Köpfe für ihre rasenden, wilden Liveshows und ihr grandioses, melodisches Songwriting, das sie seitdem als Standardaufrührer und Grenzbrecher zementiert hat.

Sie kehren zurück, um zu verkünden, dass sie bei Century Media Records unterschrieben haben, um den Hörern die nächste Ära von Jesus Piece zu bringen, zusammen mit dem ersten Stück neuer Musik seit ihrem hochgelobten Debüt Only Self (2018).

An Offering To The Night ist bissig und eine Übung in Spannung und Release-Riffs vom Gitarrenteam David Updike und John DiStefano. Die Groove-Arbeit von Bassist Anthony Marinaro und Schlagzeuger Luis Aponte (LU2K) ist ebenso schräg wie ausgeprägt und bombastisch. Im Mittelpunkt steht Sänger Aaron Heard, der den Schmerz mit stumpfer Gewalt in die Seele treibt.

Die Single ist ein spektakulärer Vorgeschmack auf den zweiten Akt von Jesus Piece und ein Übergang zu etwas noch Intensiverem und Persönlicherem für die fünf aus Pennsylvania stammenden Musiker. An Offering To The Night ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen über Century Media erhältlich und wird von einem rohen Video begleitet, bei dem Eric Richter Regie führte und das ihr euch heute bei Noah ansehen könnt.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung von An Offering To The Night bringen Jesus Piece eine limitierte Kollektion mit der in New York ansässigen Bekleidungsmarke Noah heraus. Die Zusammenarbeit umfasst eine in den USA gefertigte Plissee-Jeans, ein gestreiftes Rugby, einen Hoodie, ein Skate-Deck, eine Tasche sowie lang- und kurzärmelige T-Shirts, alle mit verschiedenen Jesus Piece-Logos und -Grafiken. Die Kollektion ist online unter www.noahny.com und in den Geschäften von Noah Flagship, DSM LA und London erhältlich.

