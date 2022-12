Distant: verraten Details zum neuen Album „Heritage“ und stellen Single/Video „Orphan Of Blight“ vor

Am 10. Februar veröffentlichen Distant – die multinationale Down-Tempo/Deathcore-Band aus Rotterdam (Niederlande) und der Slowakischen Republik – ihr drittes Album Heritage über Century Media Records. Die bereits veröffentlichten Tracks des Albums – Exofilth und Human Scum – können ab sofort online gestreamt werden. Die neue Single Orphan Of Blight ist ebenfalls auf allen digitalen Plattformen hier erhältlich. Das Video zu Orphan Of Blight (unter der Regie von Bart Sperling / Rock Steady Visual) kann hier angesehen werden:

Distant kommentieren: „Wenn es jemals einen Song geben sollte, der alles zusammenfasst, was Distant ausmacht, dann ist es Orphan Of Blight von unserem kommenden Album Heritage. Mit unserer charakteristischen Mischung aus theatralischer und energiegeladener Darbietung enthält Orphan Of Blight auch eine Opernsängerin als wunderbares Sahnehäubchen auf einem verheerenden Deathcore-Kuchen!“

Mit einer beeindruckenden Diskografie von zwei hoch angesehenen LPs und einer Reihe von Singles und EPs im Rücken ist Distant auf dem besten Weg, das Gesicht des europäischen Deathcore zu werden. Mit Heritage – dem Century Media-Debüt von Distant – hebt die fünfköpfige Band die Dinge auf eine neue Ebene, mit einer musikalischen und lyrischen Abrechnung: Das Album setzt den thematischen, an Sci-Fi-orientierten lyrischen Zyklus fort, den die Band mit dem ersten Roman von Sänger Alan Grnja und Bassist Elmer Maurits, The Rise of Tyrannotophia, von der akustischen Intensität auf die veröffentlichte Seite übertragen hat. Die Tracks auf Heritage, die bereits auf den Bühnen der Welt zu sehen und zu hören waren (u. a. 2022 auf dem Summer Breeze und Brutal Assault sowie auf der Chaos & Carnage–Tour in Nordamerika mit den Labelkollegen Lorna Shore und Suicide Silence), liefern einmal mehr Distants unverkennbare Downtuned- und Downtempo-Heaviness. Dies ist der Sound des aufkommenden Deathcore …

Vorbestellung für Heritage: hier

Distant sind:

Vladimir Golic – Rhythmusgitarre

Jan Mato – Schlagzeug

Alan Grnja – Gesang

Elmer Maurits – Bassgitarre

Nouri Yetgin – Leadgitarre

Distant online:

Website | Instagram | Twitter