Threshold: kündigen Europatournee 2023 an

Threshold werden im Frühjahr 2023 mit ihrem neuesten und von der Kritik hochgelobten Album Dividing Lines nach Europa kommen!

Gitarrist Karl Groom erklärt: „Es ist schon viel zu lange her, dass Threshold auf Tour waren und die Band kann es kaum erwarten, Dividing Lines zusammen mit einigen Fan-Favoriten im Jahr 2023 zu präsentieren!“

Tourdaten:

20.04.2023 Hamburg – Markthalle

21.04.2023 Zoetermeer – Boerderij

22.04.2023 Verviers – Spirit of 66

23.04.2023 Weert – Bosuil

24.04.2023 Pratteln – Z7

26.04.2023 Munich – Feierwerk

27.04.2023 Siegburg – Kubana

28.04.2023 Essen – Turock

29.04.2023 Neunkirchen – Stummsche Reithalle

30.04.2023 Aschaffenburg – Colos Saal

Supports werden bald bekannt gegeben!

Die Tour wird präsentiert von:

Rock Hard, Aardschok, Eclipsed Magazine, Nuclear Blast Records, Powermetal.de & Stagekult

In den späten 80er Jahren im grünen Surrey gegründet, blühten Threshold im folgenden Jahrzehnt richtig auf und etablierten sich schnell als die wichtigsten Vertreter des britischen Progressive Metal. Seit dem Debütalbum Wounded Land aus dem Jahr 1993 entwickelte der kreative Kern um Gitarrist Karl Groom und Keyboard-Maestro Richard West eine einzigartige neue Art von schwerer, progressiver Musik, die prägnante Melodien, zum Nachdenken anregende Texte und komplizierte, aber donnernde Arrangements kombiniert. Threshold sind in drei Jahrzehnten kreativen Eifers unaufhaltsam vorwärts marschiert und haben mit dem konzeptionellen und musikalischen Wahnsinn des 2017er Albums Legends Of The Shires wohl einen neuen Höhepunkt erreicht.

Mit Glynn Morgan zurück in der Herde hat sich das beständige Line-Up der Briten, bestehend aus Groom, West, Schlagzeuger Johanne James und Bassist Steve Anderson, zu neuen Höhen aufgeschwungen, erhielt weitreichende Anerkennung und war gefragter als je zuvor. Trotz des unvermeidlichen Rückschlags durch eine weltweite Pandemie ist die Band im Jahr 2022 bei bester Gesundheit.

Es war immer eine Herausforderung für Threshold, an einen gerade erschienenen Klassiker anzuknüpfen, aber das zwölfte Studioalbum der Band bestätigt schnell, dass diese Herausforderung gemeistert wurde. Dunkler, härter und noch abenteuerlicher als sein Vorgänger, zeigt Dividing Lines eine Band, der viel durch den Kopf geht, während sie sich gleichzeitig mit einigen der einfallsreichsten und melodisch stärksten Stücke rühmen kann, die sie je aufgenommen hat.

Threshold – Line-Up

Glynn Morgan | Gesang

Karl Groom | Gitarren

Richard West | Keyboards

Steve Anderson | Bass

Johanne James | Schlagzeug

Threshold online:

www.thresh.net

www.facebook.com/threshold