Enslaved: kündigen Co-Headline Nordamerikatour mit Insomnium an

Enslaved freuen sich, eine einmonatige Co-Headline-Tour mit Insomnium in Nordamerika anzukündigen. Die Tour wird im April 2023 stattfinden, kurz nach der Veröffentlichung von Enslaveds neuem Studioalbum Heimdal, das am 3. März erscheint. Unterstützt werden sie dabei von Black Anvil.

Ivar Bjørnson kommentiert:

„Weder ihr noch wir können es fassen, wie sehr wir uns darauf freuen, im April 2023 in die USA und Kanada zurückzukommen! Wir haben ein neues Album (und mehr, wenn man es genau nehmen will), Heimdal, das wir euch zeigen wollen – Spoiler-Alarm: es wird die Venues verwüsten. Ja, wir sind so zuversichtlich. Außerdem haben wir mit den Co-Headlinern Insomnium und dem Support Black Anvil einige kosmisch fantastische (!) Bands im Gepäck – wie könnte das etwas anderes werden als das spektakulärste Event des Jahres 2023?“

Der Ticketverkauf hat am Freitag, den 16. Dezember um 10 Uhr (Ortszeit) begonnen.

Enslaved + Insomnium

Nordamerika Co-Headline Tour 2023

mit Black Anvil

05 April New York, NY – Irving Plaza

06 April Boston, MA – Big Night Live

07 April Montreal, QC – Corona Theatre

08 April Toronto, ON – The Opera House

10 April Detroit, MI – Saint Andrew’s Hall

11 April Chicago, IL – House Of Blues

12 April Minneapolis, MN – Varsity Theater

14 April Denver, CO – The Gothic Theatre

15 April Salt Lake City, UT – The Complex

17 April Seattle, WA – The Crocodile

18 April Vancouver, BC – The Rickshaw

19 April Portland, OR – Hawthorne Theatre

21 April Berkeley, CA – The UC Theatre Taube Family Music Hall

22 April Los Angeles, CA – The Fonda Theatre

23 April Phoenix, AZ – Nile Theater

25 April Austin, TX – Come And Take It Live

26 April Dallas, TX – The Echo Lounge & Music Hall

28 April Atlanta, GA – Variety Playhouse

29 April Raleigh, NC – Lincoln Theatre

30 April Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

Enslaved – 2023 Festivalshows

03 Feb 2023 DK, Fredericia – Winter Metal Magic

13 May 2023 UK, London – Incineration Festival

10-11 Nov 2023 MX, Monterrey – Mexico Metal Fest

Aber Enslaved haben für 2023 noch mehr geplant, darunter Festival-Termine und ein einzigartiges Album-Release-Event in ihrer Heimatstadt Bergen, Norwegen. Unter dem Namen Heimhug wird es an diesem Abend ein erweitertes Enslaved-Live-Set mit Gästen und dem ganz besonderen Gast Jo Quail geben.

03. März 2023

Bergen, Norwegen @ USF Verftet

Heimhug – ein Enslaved Heimdal Album-Release-Event

Tickets bekommt ihr: hier

Weitere Informationen findet ihr unter: enslaved.no/Heimhug

Grutle Kjellson kommentiert:

„Manchmal liegen die Antworten und Wahrheiten direkt vor deiner Nase, oder dort, wo die Reise beginnt, wo du zum ersten Mal die Segel in Richtung unbekannter Horizonte setzt. Das war der Fall, als wir mit der Arbeit an Heimdal begannen; wir traten zurück und schauten ein wenig nach innen und auch auf unsere unmittelbare Umgebung, auf die Gegend, aus der wir stammen und in der wir heute noch leben: Hordaland. An diesen Ufern leben und sterben, beten und weinen, lachen und lügen die Menschen schon seit der Steinzeit. Hier wurde Geschichte geschrieben, hier wird noch immer Geschichte geschrieben und hier werden wir bis ans Ende unserer Tage leben.

Um diese Geschichte herum ist Heimdal entstanden, und am 3. März 2023 möchten wir euch einladen, die Veröffentlichung des Albums mit uns zu feiern und unserer Geschichte zu huldigen.

Unter dem Heimhug-Banner werden wir in der USF Bergen ein Release-Konzert mit zwei Sets und ganz besonderen Gästen geben, eine Kunstausstellung mit den speziellen Fotos und Zeichnungen, die wir für das Artwork des Albums verwendet haben, sowie eine exklusive Vorführung von The Otherworldly BigBand Experience aus dem letzten Jahr.

Wir sehen uns im März in Bergen!

Alu Alu Laukar!“

Mehr Infos zum kommenden Album Heimdal bekommt ihr hier:

Enslaved online:

https://www.facebook.com/enslaved

https://www.instagram.com/enslavedofficial/

http://enslaved.no/