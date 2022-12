Hammerfall: kehren zu Nuclear Blast zurück und erhalten mehrere Auszeichnungen

Nuclear Blast sind stolz darauf, das schwedische Powerhouse Hammerfall, das 1997 mit seinem Debütalbum Glory To The Brave seine Karriere bei Nuclear Blast begann, wieder willkommen zu heißen.

Ihr gesamter Nuclear Blast-Katalog von Glory To The Brave bis zum 2014er Album (r)Evolution wurde kürzlich mit einem Diamond Award für über 1,5 Millionen weltweite Verkäufe ausgezeichnet.

Und es gibt noch mehr zu feiern: Nach Renegade (2000), Crimson Thunder (2002) und No Sacrifice, No Victory (2009) folgt nun ihr fünftes Studioalbum Chapter V: Unbent, Unbowed, Unbroken aus dem Jahr 2005 bereits ihr viertes Album, das in Schweden mit Gold ausgezeichnet wurde, während Crimson Thunder mit über 60.000 Verkäufen in ihrem Heimatland sogar Platin erhielt.

Die Band kommentiert das Signing wie folgt: „Wir waren damals am Aufbau des Labels beteiligt, angefangen mit unserem ersten Album. Lange Zeit haben wir miterlebt, wie sich Nuclear Blast zu dem immensen Kraftpaket entwickelt hat, das es heute ist. Obwohl wir uns für drei Studioalben von Nuclear Blast getrennt haben und wir mit diesen Alben sehr zufrieden sind und uns bei allen bedanken, die mit uns daran gearbeitet haben, freuen wir uns, wieder dort zu sein, wo wir hingehören: bei Nuclear Blast. Es fühlt sich wirklich so an, als ob wir nach Hause gekommen sind.“

Marcus Hammer, Managing Director bei Nuclear Blast, kommentiert: „In den dunkelsten Tagen der 90er Jahre des Death und Black Metal haben Hammerfall ein glorreiches Revival des klassischen melodischen Metals angeführt und sind jetzt größer als je zuvor. Es ist eine beeindruckende Karriere voller kreativer Kraft und wir sind mehr als glücklich, sie wieder bei dem Label willkommen zu heißen, bei dem sie angefangen haben. In den letzten Jahren sind wir durch die Arbeit an ihrem umfangreichen Backkatalog immer in gutem Kontakt geblieben und es ist uns eine Freude, die Beziehung für neue Alben in naher Zukunft fortzusetzen. Vielen Dank an Hammerfall, ihr Management und ihre fantastische Crew!“

Im Jahr 2023 werden Hammerfall eine spezielle Platin-Edition von Crimson Thunder mit Tonnen von Bonusmaterial veröffentlichen und ihren weltweiten (Live)Kreuzzug fortsetzen.

Seht euch hier die Tourdaten hier an:

Europa:

31.01.23 FR Strasbourg – La Laiterie

01.02.23 FR Paris – Le Trabendo

02.02.23 FR Lyon – Ninkasi Kao

03.02.23 ES Barcelona – Palau Sant Jordi *with Helloween

04.02.23 ES Madrid – WiZink Center *with Helloween

24.03.23 SE Örebro – Frimis Salonger

25.03.23 SE Karlstad – Nöjesfabriken

31.03.23 SE Skövde – Skövde Kulturhus

01.04.23 SE Huskvarna – Folkets Park

14.04.23 SE Sundsvall – Club Deströyer

15.04.23 SE Umeå – Nolia

20.04.23 SE Malmö – Kulturbolaget

21.04.23 SE Kalmar – Kalmar Salen

22.04.23 SE Sälen – Högfjällshotellet

27.04.23 SE Stockholm – Cirkus

05.05.23 DE Bochum – RuhrCongress *with Helloween

06.05.23 DE Hamburg – Sporthalle *with Helloween

US-Tour:

12.05.23 US Houston, TX – Wharehouse Live

13.05.23 US Dallas, TX – The Factory

15.05.23 US Atlanta, GA – The Masquerade

16.05.23 US St Petersburg, FL – Jannus Live

18.0523 US Silver Spring, MD – The Fillmore

19.05.23 US Philadelphia, PA – Underground Arts

20.05.23 US New York City, NY – Terminal 5

21.05.23 US Worcester, MA – Palladium

22.05.23 CAN Montreal, QC – Théâtre Fairmount

23.05.23 CAN Toronto, ON – History

24.05.23 US Royal Oak, MI – Music Theatre

25.05.23 US Columbus, OH – The King of Clubs

26.05.23 US Chicago, IL – Riviera Theatre

27.05.23 US Minneapolis, MN – Fillmore

28.05.23 US Lawrence, KS – The Granada

30.05.23 US Denver, CO – Ogden Theatre

31.05.23 US Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

01.06.23 US Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

02.06.23 US Inglewood, CA – YouTube Theater

03.06.23 US San Francisco, CA – The Warfield

04.06.23 US Roseville, CA – Goldfield Trading Post

Festivals:

24.06.23 NO Oslo – Tons Of Rock

15.07.23 AU Leoben – Area 53 Festival

12.08.23 ES Villena – Leyendas Del Rock

16.-19.08.23 DE Dinkelsbuehl – SummerBreeze

17.-19.08.23 CZ -Moravsky Krumlov-Castle Garden – Rock Castle

Hammerfall – Line-Up

Joacim Cans – Gesang

Oscar Dronjak – Gitarre

Fredrik Larsson – Bass

Pontus Norgen – Gitarre

David Wallin – Schlagzeug

Hammerfall online:

https://www.hammerfall.net/

https://www.facebook.com/hammerfall

https://www.instagram.com/hammerfall_official/