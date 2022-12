Time For Metal: Unsere Lieblingssongs und das Album des Jahres 2022 – Teil 5

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingssongs herausgesucht und das Top-Album des Jahres gewählt. Das jeweilige Top-Album des Jahres landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five 2022!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2022?

Deserted Fear – Follow The Light That Blinds | Death Metal

Ich war auf einigen Konzerten, Festivals und sogar Ende März mit meiner Band wieder auf Europatour. Mir ist deutlich geworden, wie sehr ich die Atmosphäre auf Konzerten vermisst habe. Doch musste ich auch ein wenig schlucken, als ich festgestellt habe, wie die Preise auf Festivals teilweise geworden sind.

Deserted Fear kenne ich schon seit einigen Jahren und durfte mit den sympathischen Jungs auch die Bühne teilen. So war ich sehr gespannt auf die neue Platte und war gleich von Anfang an totaler Fan. Der Sound ist überragend geil in meinen Ohren und dieser Song ist besonders catchy!

Gutrectomy – Shrine Of Disgust| Brutal Death Metal

Ein purer Ballersong, der mich extrem überrascht hat. Der Hang zur Bassdrop-Übertreibung hat mich erst richtig schmunzeln lassen, bin dann nach und nach richtiger Fan geworden!

Posthuman Abomination – Subdermal| Brutal Death Metal

Das Label Comatose ist für mich immer ein Garant für geile Mucke! Auch bin ich ein Fan von Max Santarellis (u. a. bekannt durch Vomit The Soul) Gitarrenriffing. Hier ist für mich alles Geile zusammengelaufen.

Analepsy – Stretched And Devoured| Brutal Death Metal

Als bekannt wurde, dass bei Analepsy ein größerer Besetzungswechsel ansteht, hatte ich Sorge, dass die Mucke an Qualität verliert. Umso positiver war ich überrascht, als ich DIESEN Song gehört habe: Alles on Point und für BDM extrem geil, mit dem wiederkehrenden Thema.

Cabal – Blod Af Mit | Deathcore

Ein Song, der auf der Platte extrem mit seinen Industrial-Elementen heraussticht und mich ein bisschen an „alte Zeiten“ (im Stil von Wumpscut) erinnert. Bei dem ganzen Geballer, welches ich sonst höre, hat dieser Song eine ganz eigene Power.

Mein persönliches Album des Jahres 2022 ist:

Analepsy – Quiescence | Brutal Death Metal

Ach herrje, so viele Leute in meinem Umfeld mussten so sehr leiden, da ich eine Zeitlang NUR dieses Album gehört habe. 🙂