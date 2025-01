Time For Metal: Unsere musikalischen Highlights des Jahres 2024 – Teil 20

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Viel Spaß mit den Time For Metal-Top Five 2024!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2024?

Musikalisch gesehen war das Jahr 2024 sehr geil. Einige Festivals, u.a.oder Party.San konnte ich mitnehmen, auch einige ziemlich geile Einzelkonzerte konnte ich besuchen: Herauszuheben ist wohl das Konzert der großen vier mitund zum Livebericht ), welches ja leider am Ende abgebrochen werden musste. Ziemlich viele und geile Alben sind 2024 erschienen. Top!

Temple Of Dread – God Of The Godless

04.10.2024Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Die Liebe zum old schooligen Death Metal hört und spürt man zu jeder Zeit. Das persönliche Verhältnis zu meinen ostfriesischen Kollegen hat natürlich auch eine gewisse Auswirkung, aber zum Glück sehen das ja viele Schreiberkollegen so wie ich. Absoluter Pflichtkauf für mich.

Skeletal Remains – Fragments Of The Ageless

08.03.2024Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Die Amerikaner gehören seit Jahren zur Speerspitze des Old School Death Metal und ich bin vom ersten Demo an Fan der Gruppe und stehe mit ihnen in Kontakt. Der von der Band Death beeinflusste Death Metal klingt einfach nur geil und begeistert mich immer wieder.

Brodequin – Harbringer Of Woe

22.03.2024Brutal Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Ich liebe die Art, wie Brodequin den brutalen Death Metal verkörpern. Diese ein wenig nach Blech klingende Snare ist so was von intensiv und die Burschen haben es drauf, die Geschwindigkeit und die Brutalität so zu gestalten, dass keine Langeweile aufkommt. Bin immer noch stolz, dass wir (Tears Of Decay) damals eine Split-EP mit ihnen machen konnten.

Night In Gales – Shadowreaper

06.12.2024Melodic Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Diese hoch sympathischen Burschen sind für mich die Nummer eins in Deutschland, wenn es um melodischen Death Metal der schwedischen Art geht. Auf ihrem neuen Machwerk sind sie noch ein Stück schneller geworden und dieses gefällt mir sehr gut, zumal ich ein Fan der alten In Flames, Amorphis, Dark Tranquillity oder Gates Of Ishtar bin. Wirklich ein geiles Brett, welches ja auch TMF-Kollege Oliver so sieht.

Cryptic Hatred – Internal Torment

05.07.2024Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Diese jungen Finnen haben mich im Jahre 2022 mit ihrem Debütalbum absolut geflasht. Gerade die Cannibal Corpse-Einflüsse haben mich beeindruckt, und mit großer Freude habe ich festgestellt, dass die Jungs ihre Flamme und Leidenschaft behalten haben. Zu den amerikanischen Einflüssen gesellen sich noch schwedische und niederländische dazu. Genau das Richtige für einen alten Hasen wie mich.