Time For Metal: Unsere musikalischen Highlights des Jahres 2024 – Teil 18

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Viel Spaß mit den Time For Metal-Top Five 2024!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2024?

2024 war ein gutes Jahr, mit einigen Neuentdeckungen () und tollen Konzerten (), sowie einem inzwischen zum jährlichen Standard gewordenen Festivalprogramm ( Baden In Blut Prophecy Fest ). Am meisten gefreut habe ich mich auf das neue-Album (und bin nicht enttäuscht worden), aber auchhaben mitwieder ordentlich abgeliefert.

Blood Incantation – Absolute Elsewhere

04.10.2024Progressive Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Die Band hatte ich bisher nicht auf dem Zettel, dabei ist die Kombination von Psychedelia, Todesblei und Gefrickel genau mein Ding. Sogar die Ambient-Songs kann ich mir gut anhören, ohne mich zu langweilen. Die Tickets für die Tour im Frühjahr 2025 sind bereits am Start.

Rotting Christ – Pro Xristou

24.05.2024Melodic Black Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Rotting Christ gibt es schon länger, als ich Metal höre, und sie begleiten mich quasi von Anfang an. Kein Album ist wie das andere, aber ihren typischen Sound haben die Griechen nie abgelegt. Nachdem der Vorgänger meiner Meinung nach „nur“ gut war, ist Pro Xristou mit seinen epischen Melodien wieder ein absolutes Ausnahmealbum, das immer wieder im Player landet.

Spectral Wound – Songs Of Blood And Mire

23.08.2024Black Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Neben Forteresse, Délétère und Gris sind Spectral Wound wohl einer der bekanntesten Bands aus dem kanadischen Schwarzmetall-Dunstkreis im Raum Quebec bzw. Montreal. Das atmosphärische Geballer überzeugt mich auch auf dem neuesten Werk auf ganzer Linie und macht keine Gefangenen, Raserei mit dem richtigen Hauch an Melodie, treibend und finster.

Hulder – Verses In Oath

09.02.2024Atmospheric Black Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Und noch mal Black Metal. Das One-Woman-Projekt Hulder gehört ebenfalls zu meinen Entdeckungen 2024, das Konzert im Münchner Feierwerk war ein Highlight. So deutlich die Referenzen zu den Vorbildern aus dem hohen Norden sind, so eigenständig ist der Sound trotz alledem. Sparsam und geschickt eingesetzte Synths und viel, viel Atmosphäre.

Äera – Phantast

10.04.2024Atmospheric Black Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Aller guten Dinge sind drei. Die Aachener Black Metaller von Äera lassen anno 2024 den zweiten Longplayer auf die Welt los, und der hat es in sich. Auch live sind die Jungs eine Macht, der fast intime Gig im winzig kleinen Sunny Red in München, zusammen mit Boötes Void und Naxen, wird mir lange in Erinnerung bleiben, ebenso wie die erste Begegnung auf dem Dark Troll 2022.