Time For Metal: Unsere musikalischen Highlights des Jahres 2024 – Teil 21

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Viel Spaß mit den Time For Metal-Top Five 2024!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2024?

Das Jahr 2024 war für mich ein echtes Highlight, was Musik betrifft. Es gab viele tolle Momente, einige Überraschungen – und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich mir oft zu wenig Zeit dafür genommen habe. Besonders in Erinnerung bleibt mir die tolle Heimburger Metalnacht , das wundervolle Party.San Festival und vor allem die dreiwöchigen Albumaufnahmen mit meiner eigenen Band im idyllischen Schwarzwald.

Alcest – Les Chants De L’Aurore

21.06.2024Post Black Metal, Shoegaze

Was verbindest du mit dem Album?

Alcest – Les Chants De L’Aurore: Für mich ist dieses Album pure Magie. Post-Black Metal trifft auf Shoegaze und formt Musik aus einer anderen Welt. Es ist wie eine bewusstseinserweiternde Reise, die den Moment einfängt und die Sinne schärft. Ein treuer Begleiter für Ausflüge in tiefere, traumhafte Sphären.

Hamferð – Men Gu​ð​s Hond Er Sterk

22.03.2024Doom Metal, Melodic Doom Metal, Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Hamferð – Men Gu​ð​s Hond Er Sterk ist so ein geniales Doom-Metal-Album, das mit seiner tiefgründigen Dualität zwischen Tragödie und Hoffnung überzeugt. Es glänzt durch tadellosen Fluss, süchtig machendes Songwriting und einen einzigartigen Hauch trauriger Hoffnung. Ein weiteres Meisterwerk der Band, das sich konsequent seinem Konzept verschrieben hat – intensiv und bewegend.

Sólstafir – Hin Helga Kvöl

08.11.2024Post Metal, Post Rock, Progressive Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Hin Helga Kvöl zeigt, warum Sólstafir in ihrer eigenen Liga spielen. Perfekt abgestimmte Details, von der Produktion über das Artwork bis hin zu Songs voller emotionaler Wucht, machen dieses Album zu einem Meisterwerk. Wer das langweilig findet, verpasst ein intensives Erlebnis.

Nyktophobia – To The Stars

05.07.2024Melodic Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Nyktophobia haben mit To The Stars ein Meisterwerk geschaffen, das die Messlatte für melodischen Death Metal 2024 brutal hochlegt. Mit einer epischen Mischung aus Atmosphäre, Melodie und Härte lässt das Album krass aufhorchen. Ein unvermeidliches Highlight, das schwer zu übertreffen sein wird!

Rise Of Kronos – Imperium

11.10.2024Olympic Death Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Imperium von Rise Of Kronos ist schlichtweg grandios: Spannungsaufbau, Abwechslungsreichtum und packende Songs machen es zu einer der besten Death-Metal-Platten des Jahres. Sound, Komposition und Artwork passen perfekt – eine meisterhafte Interpretation der Geschichte um den Ur-Titanen Kronos. Absoluter Pflichtkauf!