Time For Metal: Unsere musikalischen Highlights des Jahres 2024 – Teil 17

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Viel Spaß mit den Time For Metal-Top Five 2024!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2024?

Eines Morgens wachte ich auf, hatte ein bemerkenswertes Zucken in meinen Fingern und ein ausuferndes Mitteilungsbedürfnis in meinem Oberstübchen, und ich interpretierte dies als Imperativ, mich mehr der Schreiberei zu widmen – und was wäre da besser geeignet als ein renommiertes Metal-Magazin? Das Konzertjahr verlief jedenfalls etwas schleppend zu Beginn, da ich mich noch am Anfang des Jahres für mehrere Monate im Urlaub befand und mit dem Camper dutzende Weingüter in Frankreich und Italien besuchte, und auch nach der Rückkehr im Mai spielte ich mitwohl mehr Konzerte selbst, als ich besuchte – insbesondere dasin München war ein toller Gastgeber an dieser Stelle. Absolute Besuchs-Highlights waren allerdings ein spontanes und erst am Morgen desselben Tages verkündetes Konzert vonundin München und einige Zeit später dasin Villmar, unter anderem mitund, bei dem ich als Stagehand nicht nur all diesen großartigen Künstlern unter die Arme greifen und genau auf die Finger schauen durfte, sondern sogar mit ihnen das eine oder andere Bier leeren durfte. Und auch wenn es seltsam erscheint, aber ein spontaner Besuch beiimentpuppte sich zwar nicht als musikalisches, mindestens aber soziologisches und unfassbar spannend zu beobachtendes Highlight – wann darf man schon als Metalhead kostenfrei eines der größten Musikereignisse aller Zeiten miterleben und sich mit selbst mitgebrachtem Bier unter 120.000mischen?

Bring Me The Horizon – Post Human: NexGen

Metalcore, Post-Hardcore, Alternative Metal

24.05.2024

Was verbindest du mit dem Album?

Absolute einsame Spitze. Nichts toppt NexGen an Kreativität, Zugänglichkeit und musikalischer Brillanz, Unterhaltsamkeit und inhaltlicher Tiefe. Wie ein erstklassiger Rosé-Wein, vielseitig und ausgefuchst wie ein Film von Francis Ford Coppola, so surreal wie ein Gemälde von Dalí, mit vorsichtigem Auftakt mit soliden und altbewährten Klassikern des Aromaspektrums, fruchtig und bekömmlich mit tänzelnden Strukturen, der schnell jedoch alle Geschmacksrichtungen und Verirrungen des guten Stils ausgefallener Gesellschaften abgrast. Einer, der sich bestimmend und Raum einnehmend Zunge und Gaumen hinab peitscht, pfeift und prügelt, schlägt, streichelt und schmeichelt. Wie ein Teenager allein im Elternhaus lässt er nichts unversucht, provoziert und zerstört, hangelt sich von Exzess zu Eklat, düster und benommen. Herrlich.

Windwaker – Hyperviolence

12.07.2024Metalcore, Modern Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Tolle Melodien, fette Breakdowns, genial eingesetzte Synths, in sich ein komplett rundes Ding. Mich holt Hyperviolence immer auf den Boden der Tatsachen zurück, es ist kompromisslos ehrlich und findet für jede Stimmung den richtigen Soundtrack. Bummst und macht Spaß, provoziert alle Hardliner und bleibt den Grundpfeilern des Metal irgendwie trotzdem treu. Spannend!

Nothing More – Carnal

28.06.2024Modern Metal, Alternative Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Toller Vibe, immer schön melancholisch und unfassbar kreativ. Im Vergleich zu seinen Vorgängern etwas generischer, aber das steht der Band so gut wie der damit verbundene Erfolg. Carnal ist für die Band folgerichtig und funktioniert live und daheim einfach wunderbar. Mächtig, ausdrucksstark und von vorn bis hinten bis ins letzte Detail durchdacht. Wie ein ganz besonders exquisiter Wein.

Falling In Reverse – Popular Monster

16.08.2024Metalcore

Was verbindest du mit dem Album?

Ronnie Radke war ja schon das ganze Jahr in einer Art nervigem Dauermodus unerträglicher Star-Allüren, und dieses Album ist letztlich ein Manifest genau darauf. Nach den letzten Negativ-Schlagzeilen will man eigentlich nichts mehr von ihm hören … wenn halt nicht die Musik so unfassbar gut wäre. Das Konzert in Frankfurt war erste Sahne, und das Album ist es aus musikalischer Sicht auch. Feine Sache!

Linkin Park – From Zero

15.11.2024Alternative Rock, Alternative Metal, Nu Metal

Was verbindest du mit dem Album?

Fieberhaft erwartete ich die Reunion, als Linkin Park anfingen, auf Social Media zunehmend wilde Sachen inklusive Prank zu treiben. Umso größer war die Freude, als sie tatsächlich kam. Ich begleitete die Band durch den folgenden Medien-Trubel, in dem irgendwelche Hardliner versuchten, die neue Frontfrau nach allen Regeln des Hasses zu diffamieren. Linkin Park waren vor so vielen Jahren meine Einstiegsdroge in den Metal, und sie nun wieder aktiv zu sehen, ist ein wundervolles Geschenk, und die Kritik daran schmerzt. Toll, dass Emily dabei ist, toll, dass die Band wieder aktiv ist. Wir sehen uns in Frankfurt. Ick freu mir!