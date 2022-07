Threshold: kündigen neues Album „Dividing Lines“ an und enthüllen erste Single & Video

Threshold kehren mit ihrem 12. Full-Length-Album Dividing Lines zurück, das am 18. November über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Dividing Lines ist das zweite Album seit der Rückkehr des ehemaligen Sängers Glynn Morgan, der mit der Band auf ihrem letzten Werk Legends Of The Shires (2017) wieder zusammenkam. Es ist ein düstereres Album als Legends Of The Shires und wird von der Band als „Legends‚ dunklerer, stimmungsvollerer älterer Bruder“ beschrieben.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Album gibt es mit der Single Silenced, die mit einem atemberaubenden neuen Video versehen ist.

Richard West kommentiert den Song wie folgt: „In Silenced geht es darum, dass es immer weniger Stimmen gibt, weniger Künstler, weniger Veranstaltungsorte, weniger Plattformen, auf denen jeder gehört werden kann. Die Leute scheinen so viel Angst zu haben, ihre Meinung zu sagen oder über irgendetwas zu diskutieren. Ich weiß, ich klinge alt, aber ich vermisse die guten alten Zeiten! Wenn die Redefreiheit verschwindet, ist die Gesellschaft verloren.“

Seht euch das Video zu Silenced hier an:

Stream Silenced auf allen Plattformen hier: https://bfan.link/silenced

Das Video wurde von Sitcom Soldiers in Großbritannien gedreht, die auch das letzte Video der Band Small Dark Lines gefilmt haben. Das Video zeigt einen Jungen, der sich einem bedrohlichen Feind gegenübersieht und ihn nur durch einen mächtigen Schrei (der nicht verstummt) besiegen kann.

Dividing Lines kann hier vorbestellt werden: https://bfan.link/dividing-lines

Threshold – Line-Up

Glynn Morgan | Gesang

Karl Groom | Gitarren

Richard West | Keyboards

Steve Anderson | Bass

Johanne James | Schlagzeug

