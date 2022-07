Vomit Forth: haben neues Video zu „Seething Malevolence“ veröffentlicht

New York, NY – Die aus Connecticut stammende Nordost Death Metal-Band Vomit Forth hat am 14. Juli ihr neues Musikvideo zum Titeltrack Seething Malevolence über Century Media Records veröffentlicht. Kauft und streamt den Track hier und schaut euch das Musikvideo an:

„Seething Malevolence ist eine Kriegserklärung an eine Welt, die wir hassen, weil sie uns hasst“, sagt Vomit Forth-Sänger Kane Gelaznik über den Track. „Wir haben nie irgendwo reingepasst und wir haben Musik für Leute gemacht, die genauso fühlen. Wir sind zu Hardcore für Death Metal und zu Death Metal für Hardcore, also haben wir beschlossen, den härtesten Death Metal-Song im Hardcore und den härtesten Hardcore-Song im Death Metal zu machen. Wir haben keine Angst davor, so zu sein, wie wir sind, und wir werden niemals aufhören. Für jeden, der angepisst ist und sich allein fühlt. Das ist für euch.“

Seething Malevolence ist nach Carnivorous Incantation und Predatory Saviour das dritte Musikvideo zum neuen Album der Band, Seething Malevolence (VÖ: 8. Juli). Das Album kann hier gekauft/gestreamt werden.

Schaut gerne in unser Review rein:

Während die Band für ihren Sound bekannt ist, der sich an den unterschätzten Ostküsten-Death Metal-Blaupausen von Bands wie Internal Bleeding und Scattered Remnants orientiert, geht Seething Malevolence zu experimentelleren und unerwarteten Klängen über, die die Vorliebe der Band für Bands wie Napalm Death oder Full of Hell widerspiegeln. Seething Malevolence löst das Versprechen von allem ein, was Vomit Forth bisher an Nordost Death Metal angedeutet haben.

Vomit Forth sind:

Kane Gelaznik – Gesang

Tyler Bidwell – Bass

Nick Herrmann – Schlagzeug

Ricky Brayall – Gitarren

