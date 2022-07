Anthrax: veröffentlichen zum 40. Geburtstag das Livestream-Konzert „XL“

Los Angeles, CA – Am Freitag, 15. Juli 2022 wurde Anthrax XL, das Livestream-Konzert zum 40-jährigen Jubiläum von Anthrax, veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist ab sofort in Großbritannien/Europa digital erhältlich (Nuclear Blast), gefolgt von einer Blu-Ray-Veröffentlichung (inkl. 2CD + 1Blu-Ray) am 22. Juli. Bestellungen können hier aufgegeben werden.

Ebenfalls am 15 Juli wurde der dritte Track / das dritte Video aus dem Livestream, Bring The Noise veröffentlicht, mit Special Guest Chuck D, das hier zu sehen ist.

Der Song wurde ursprünglich 1991 auf dem Anthrax-Album Attack Of The Killer B’s veröffentlicht und trug dazu bei, Barrieren zu überwinden, als die Band bei dem Stück mit Public Enemy zusammenarbeitete. Der Erfolg des Songs führte dazu, dass Anthrax und Public Enemy gemeinsam auf Tour gingen und vielen Menschen die Augen öffneten, als sie Bring The Noise gemeinsam live aufführten und einen Meilenstein des Rap-Metal schufen.

