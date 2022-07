Liotta Seoul: haben neue Single „Medical Detectives“ vom kommenden Album „Worse“ veröffentlicht

Bevor Liotta Seoul aus Koblenz am 04.11.22 ihr neues Album Worse veröffentlichen, ist bereits die vierte Single daraus erschienen. Die Band hat so viele visuelle Ideen, dass alle Album-Songs mit ganz unterschiedlichen Videos veredelt werden.

Am 8. Juli ist mit Medical Detectives die nächste Auskopplung erschienen.

Stream: https://orcd.co/liottaseoul_medicaldetective

Vor Netflix & Chill (zwinker zwinker…) musste man sich mit dem linearen TV-Programm – wie zum Beispiel dem beliebten VOX-Format Medical Detectives – zufrieden geben, um im jugendlichen Alter die Hemmschwelle für körperliche Nähe zu überwinden: Medical Detectives erzählt die Gefühle einer jugendlichen, aufkeimenden Liebe, und dem, was daraus erwächst.



„Wir wollten einen Song darüber schreiben, wie es sich anfühlt sich Kopf über Fuß zu verknallen, man rumknutscht bis die Lippen wund sind, man den ersten komischen Sex hat“, so Sänger und Gitarrist Sven Int-Veen.

Das ist gelungen: Medical Detectives, vor allem in Verbindung mit dem stimmungsvollen auf analogem Film gedrehten Video, fühlt sich wie der perfekte Soundtrack für Filme wie Mid 90s oder Lady Bird an. Eine catchy Leadgitarre im besten Smashing Pumpkins-Sound übernimmt die tragende Rolle im Refrain, der erst am Ende überhaupt einen Text bekommt. Der unter 3-minütige Song ist die bisher knackigste, indie-rockigste Nummer von Worse.



„Das Video ist ein dream-come-true für mich: Ich liebe Film, und natürlich sehe ich sofort, ob etwas digital oder analog gedreht wurde. Also hab ich diese Kamera von einem Typen abgekauft, der mal ein Studio hatte. Jetzt ist er tatsächlich selbst im Video gelandet – Mit seiner Frau, mit der er bereits 60 Jahre zusammen ist. Sie spielen das alte Paar, die für mich diese pure Liebe des jungen Paares perfekt widerspiegeln“, so Int-Veen

Liotta Seoul – Live 2022

09.07. Mainz, Haus Mainusch

02.09. Montabaur, Pell-Mell Festival

19.10. Köln, MTC

20.10. Frankfurt, Elfer

21.10. München, Backstage

26.10. Berlin, Privatclub

27.10. Hamburg, Headcrash

28.10. Rostock, Peter Weiss Haus

30.10. Leipzig, Bandhaus