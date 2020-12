Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Marduk, Saxon, Bethlehem, The Grateful Dead u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Summoning – Marching Homewards

Artist: Summoning

Herkunft: Österreich

Song: Marching Homewards

Album: Minas Morgul

Genre: Black Metal, Atmospheric Black Metal, Epic Black Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SummoningOfficial/

Marduk – Doomsday Elite

Artist: Marduk

Herkunft: Schweden

Song: Doomsday Elite

Album: Frontschwein

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://marduk.nu/band/

The Vision Bleak – Mother Nothingness

Artist: The Vision Bleak

Herkunft: Deutschland

Song: Mother Nothingness

Album: Set Sail To Mystery

Genre: Gothic Metal, Dark Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.the-vision-bleak.de

Saxon – Sea Of Life

Artist: Saxon

Herkunft: England

Song: Sea Of Life

Album: Metalhead

Genre: NWOBHM, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.saxon747.com

Agathodaimon – Tristețea Vehemență

Artist: Agathodaimon

Herkunft: Deutschland

Song: Tristețea Vehemență

Album: Blacken The Angel

Genre: Symphonic Black Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/agathodaimon

Threshold – Consume To Live

Artist: Threshold

Herkunft: England

Song: Consume To Live

Album: Wounded Land

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: http://www.thresh.net

Communic – Waves Of Visual Decay

Artist: Communic

Herkunft: Norwegen

Song: Waves Of Visual Decay

Album: Waves Of Visual Decay

Genre: Progressive Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: http://www.communic.org

Death SS – The 7th Seal

Artist: Death SS

Herkunft: Italien

Song: The 7th Seal

Album: The 7th Seal

Genre: Heavy Metal, Crossover, Doom Metal, Industrial Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/DeathSSofficial

DragonForce – Inside The Winter Storm

Artist: DragonForce

Herkunft: England

Song: Inside The Winter Storm

Album: Ultra Beatdown

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://dragonforce.com

Bethlehem – Wintermute

Artist: Bethlehem

Herkunft: Deutschland

Song: Wintermute

Album: Dark Metal

Genre: Dark Metal, Depressive Black Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://bethlehem.bandcamp.com

The Grateful Dead – What’s Become Of The Baby

Artist: The Grateful Dead

Herkunft: USA

Song: What’s Become Of The Baby

Album: Aoxomoxoa

Genre: Rock, Folk Rock, Psychedelic Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1969

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.dead.net

Artrosis – We

Artist: Artrosis

Herkunft: Polen

Song: We

Album: In The Flower’s Shade

Genre: Gothic Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Artrosis.band/

Long Distance Calling – Built Without Hands

Artist: Long Distance Calling

Herkunft: Deutschland

Song: Built Without Hands

Album: Satellite Bay

Genre: Post Rock, Post Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: http://www.longdistancecalling.de

Nailed To Obscurity – Cipher

Artist: Nailed To Obscurity

Herkunft: Deutschland

Song: Cipher

Album: Black Frost

Genre: Melodic Doom Metal, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nailedtoobscurity/?ref=page_internal

Amon Amarth – Warriors Of The North

Artist: Amon Amarth

Herkunft: Schweden

Song: Warriors Of The North

Album: Deceiver Of The Gods

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.amonamarth.com

The Gathering – Bärenfels

Artist: The Gathering

Herkunft: Niederlande

Song: Bärenfels

Album: Afterwords

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://gathering.nl

Dissection – Black Horizons

Artist: Dissection

Herkunft: Schweden

Song: Black Horizons

Album: The Somberlain

Genre: Melodic Black Metal, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Dissection/183

Holocaust – Master Of Puppets

Artist: Holocaust

Herkunft: Schottland

Song: Master Of Puppets

Album: Metal Militia: A Tribute To Metallica II

Genre: NWOBHM, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Holometal/

Vital Remains – Divine In Fire

Artist: Vital Remains

Herkunft: USA

Song: Divine In Fire

Album: Forever Underground

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/vital.remains.official

Ulver – Providence

Artist: Ulver

Herkunft: Norwegen

Song: Providence

Album: Wars Of The Roses

Genre: Black Metal, Folk Metal, Post Rock, Ambient Metal, Avantgarde Metal, Crossover

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ulverofficial/

Fortsetzung folgt!

