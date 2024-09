Distant: haben die Single und das Video zum Song „Fleshweaver“ veröffentlicht

Die niederländisch/slowakische Downtempo/Deathcore-Band Distant ist viel beschäftigt und schreibt trotz ihres vollen Tourplans mit 117 Shows allein im Jahr 2023 sowie Touren mit Suffocation und Born Of Osiris neben Headliner-Shows und Festivalauftritten im Jahr 2024 weiter Musik.

Zu Ehren ihres 10-jährigen Bandjubiläums freuen sich Distant, mit Tsukuyomi: The Origin eine erweiterte und neu aufgelegte Version ihrer Debüt-EP Tsukuyomi zu präsentieren. Diese Veröffentlichung enthält sieben brandneue Tracks neben sechs überarbeiteten Versionen von Songs, die eine umfassende Geschichte erzählen, die der Eroberung des Universums durch Tyrannt vorausgeht. Tsukuyomi: The Origin befasst sich nicht nur mit den Ursprüngen von Distant, sondern beschäftigt sich auch mit der Geschichte hinter ihren Texten. Es handelt sich dabei nicht um ein Standard-Remaster oder eine einfache Neuaufnahme, sondern die Band hat die ursprünglichen Songs überarbeitet, um ihren aktuellen Sound und ihre Vision zu reflektieren und sicherzustellen, dass die Tracks die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Erwarten darf man neue Features (Matthew K Heafy, Alex Erian von Despised Icon, David Simonich von Signs Of The Swarm und Travis Worland von Enterprise Earth) und eine gelungene Mischung aus neuen und neu eingespielten Tracks.

Heute stellen sie einen weiteren brandneuen Song vor, Fleshweaver, den die Band bereits während der letzten Shows gespielt hat. Für das Video haben sie sich mit Loki Films zusammengetan, um einen weiteren audiovisuellen Angriff zu starten: