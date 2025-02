Lacuna Coil: veröffentlichen die ultimative Single „I Wish You Were Dead“

Nur drei Tage vor der Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Sleepless Empire präsentieren die italienischen Metal-Titanen Lacuna Coil die letzte Single I Wish You Were Dead!

I Wish You Were Dead handelt von den emotionalen Turbulenzen und Kämpfen, die mit toxischen Beziehungen einhergehen. Das Video zum Song nimmt das schwere Thema des Songs auf und verwandelt es in eine romantische Gothic-Geschichte, gerade rechtzeitig zum Valentinstag. Das Video wurde von Martina L. Mclean in einer Kirche in Capranica, einer kleinen Stadt nördlich von Rom, gedreht und stellt eine Premiere in der Geschichte von Lacuna Coil dar: die Band führt eine Choreographie auf!

Die Band spricht über die neue Single und die Veröffentlichung des Albums: „Wir alle haben diese Person, von der wir uns wünschen, sie hätte nie existiert, richtig? Wir alle hatten das Bedürfnis, diese Person aus unseren Gedanken zu streichen, jemanden, der uns so verletzt hat, dass er noch immer in unseren Gedanken ist. Wir wollten schwerere Texte auf einer fröhlicheren musikalischen Leinwand schreiben. Außerdem sind wir es ein wenig leid, um jeden Preis politisch korrekt zu sein … Sleepless Empire fängt mit unseren Augen das Chaos einer Generation ein, die in einer digitalen Welt gefangen ist, die niemals aufhört, in der die sozialen Medien unsere Identität aufzehren und uns jeden Tag einen Schritt näher daran bringen, seelenlose Zombies zu werden. Wir befinden uns zwischen der analogen und der modernen Welt, konfrontieren uns mit der Entwicklung und suchen nach dem wahren Sinn von all dem. Durch jeden Song zieht sich ein Unterton der Rebellion, ein verzweifelter Schrei, um sich in einer Ära, die ihren Sinn für Zeit und Realität verloren zu haben scheint, wieder zu finden.“

Sleepless Empire ist das 10. Studioalbum von Lacuna Coil und wird diesen Freitag, den 14. Februar 2025, über Century Media Records veröffentlicht. Es ist die erste Longplayer-Veröffentlichung nach ihrem Remake-Album Comalies XX, das 2022 erschien. Das neue Album enthält elf neue Tracks, und jeder einzelne ist ein reichhaltig strukturierter Soundtrack zu einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort. Bei Sleepless Empire ist dieser Ort düster, cineastisch und unverkennbar den einzigartigen Eigenschaften treu, die Lacuna Coil einen so gefeierten Platz in den Annalen der Heavy Music verschafft haben.

Das Video könnt ihr hier anschauen: