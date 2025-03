Neonfly: kehren mit Lacuna Coil für unvergessliche Shows nach Mexiko zurück

Die britischen Metal-Musiker von Neonfly freuen sich, ihre Rückkehr nach Mexiko in diesem Jahr bekannt zu geben, wo sie die ikonische Band Lacuna Coil auf ihrer bevorstehenden Tour begleiten werden. Dies stellt das neueste Kapitel in der beeindruckenden Karriere der Band in Mexiko dar, einem Land, das seit ihrer ersten Tour dort im Jahr 2022 schnell zu einer zweiten Heimat für Neonfly geworden ist. Damals waren sie relativ unbekannt und spielten einige Shows als Support für Epica. Doch was folgte, war nichts weniger als außergewöhnlich. Die elektrisierenden Auftritte der Band und die unbestreitbare Verbindung zu den mexikanischen Fans hinterließen einen bleibenden Eindruck und sicherten ihnen eine treue Fangemeinde, die schnell die erste Position auf allen Streaming- und Social-Media-Plattformen einnahm. So stark war die Bindung, dass sie 2023 für ihre eigene erfolgreiche Headlinetour zurückkehrten und ihren Platz in den Herzen der mexikanischen Metal-Fans festigten.

Jetzt, mit dem Ziel, ihre Reichweite weiter auszubauen, und nach dem bevorstehenden Auftritt der Band beim Hard Rock Hell Spring Break (UK), arbeiten Neonfly mit Eyescream Productions und ACK Promote zusammen, um gemeinsam mit Lacuna Coil drei energiegeladene Shows in Guadalajara, Monterrey und Mexiko-Stadt zu spielen. Diese Zusammenarbeit verspricht, das Beste aus dem Metal nach Mexiko zu bringen, mit zwei kraftvollen Bands, die bereit sind, die Bühne in Brand zu setzen und den Fans eine unvergessliche Nacht zu bescheren.

Für Frederick Thunder, den mexikanischen Gitarristen von Neonfly, hat diese Tour eine besonders persönlich Bedeutung. “Lacuna Coil is a band I’ve looked up to for over 20 years“, sag ert. “Their music and their success have been a huge inspiration to me, and I couldn’t be more excited to share the stage with them in my home country. We’ve crossed paths at festivals in Europe, but to be able to support them on their own tour is a real honour. Their fans are some of the most dedicated and passionate in the world, and I know they’ll connect with our music. I can’t wait to get back on stage and show them what Neonfly is all about!”

Mit ihrer ansteckenden Energie und leidenschaftlichen Auftritten sind Neonfly bereit, erneut Eindruck zu hinterlassen und ihr einzigartiges, melodisches und kraftvolles Metal-Genre dem mexikanischen Publikum näherzubringen. Und mit Lacuna Coil an ihrer Seite ist die Bühne für eine unvergessliche Tour bereitet.

Doch das ist noch nicht alles! Neonfly planen im Laufe des Jahres ins Studio zu gehen, um einige aufregende neue Singles aufzunehmen. Im Sommer wird die Band zudem zurück ins UK reisen, um an der Festivalsaison teilzunehmen, einschließlich Auftritten beim legendären Bloodstock Festival und Hammerdown Festival in Brighton.

Neonfly – Live 2025

14. März – Hard Rock Hell Spring Break, Great Yarmouth, UK

27. März – Guadalajara – C3 Stage, MX

28. März – Monterrey – Café Iguana, MX

29. März – CDMX – Pabellón Oeste, MX

19. Juli – Hammerdown Festival, Brighton, UK

09. August – Bloodstock Festival, UK

Neonfly sind:

Willy Norton – Gesang

Frederick Thunder – Gitarre

Paul Miller – Bass

Declan Brown – Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/NeonflyUK/

Instagram: https://www.instagram.com/neonflyuk/