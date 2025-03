Motorjesus: veröffentlichen erste Single & Lyric-Video „Somehwere From Beyond“

Ab sofort lassen Motorjesus die Motoren aufheulen und präsentieren mit Somewhere From Beyond die erste Single ihres kommenden Albums Streets Of Fire! Die Band aus Mönchengladbach bleibt ihrem markanten Sound treu und liefert einen explosiven Track, der rohe Power mit klassischem Heavy Metal verbindet. Das Album erscheint am 13. Juni 2025 über Reaper Entertainment.

Mit Somewhere From Beyond zollen Motorjesus ihren musikalischen Helden Tribut und verpassen dem Song gleichzeitig ihren unverkennbaren High-Octane-Rock’n’Roll-Stempel.

Frontmann Chris kommentiert:

„Wir freuen uns sehr, unsere erste Single vom Album Streets Of Fire zu veröffentlichen. Der Song Somewhere From Beyond ist der Opening Track des neuen Albums und hat für uns so nen gewissen Iron Maiden Somewhere In Time-Flair. Wir sind Riesenfans der 80er Heavy Metal Kultur und wollten hiermit unsere Version von 80s Metal und Rock’n’Roll im Motorjesus-Stil kombinieren.

Wir hoffen, der Song gefällt euch, und würden uns freuen, wenn ihr ihn fleißig streamt. Rock on!“

Produziert wurde das Album erneut von der Metal-Legende Dan Swanö (Opeth, Dissection, Edge Of Sanity), der den energiegeladenen Sound von Motorjesus weiter verfeinert hat. Somewhere From Beyond vereint messerscharfe Gitarrenriffs, donnernde Drums und mitreißende Vocals zu einem mitreißenden Metal-Feuerwerk.

Die Veröffentlichung der Single ist nur der Anfang – Motorjesus sind bereit, die Bühnen zu erobern und ihre neuen Songs live zu präsentieren. Fans dürfen sich auf energiegeladene Shows und pure Rock’n’Roll-Power freuen.

