Motorjesus: kündigen neues Album „Streets Of Fire“ für den 13.06.2025 an

Die Heavy-Rock-Maschine Motorjesus kehrt mit Vollgas zurück! Am 13. Juni 2025 veröffentlicht die Band ihr brandneues Album Streets Of Fire über Reaper Entertainment. Nach dem erfolgreichen Vorgänger Hellbreaker (Platz 20 in den deutschen Albumcharts) legen die Jungs aus Mönchengladbach nun mit einer kraftvollen Mischung aus dreckigem Rock’n’Roll und traditionellem Heavy Metal nach.

Das Cover-Artwork stammt erneut vom renommierten Illustrator Sebastian Jerke, der mit seinem markanten Comic-Stil bereits die letzten beiden Alben der Band visuell veredelte. Natürlich steht der „Motorjesus himself“ wieder im Mittelpunkt des Artworks – gespickt mit zahlreichen Easter Eggs, die es zu entdecken gilt.

Mit Streets Of Fire nehmen Motorjesus ihre Hörer mit auf eine dystopische Reise, angetrieben von einer Mischung aus Motörhead, Turbonegro, Gluecifer und klassischen Metal-Ikonen wie Iron Maiden und Judas Priest. Die Band selbst beschreibt ihren Sound als „High Octane Heavy Rock“ – kompromisslos, energiegeladen und auf den Punkt.

Die Band kommentiert:

„Mit Streets Of Fire wollen wir unserer eingeschlagenen Linie der letzten Jahre treu bleiben, energiereiche gute Songs zu schreiben ohne Schnickschnack und mit so viel Energie und Power wie möglich ohne die Eingängigkeit aus dem Focus zu verlieren. Streets Of Fire ist unsere Interpretation von modernem Heavy Metal und Hard Rock in 2025. Mit Knallgas in die Zukunft!“

Der legendäre Produzent Dan Swanö (Opeth, Dissection, Edge Of Sanity) äußert sich begeistert zum neuen Album:

„Ich habe das große Glück, seit über einem Jahrzehnt mit Motorjesus zu arbeiten, und diese Jungs hören nie auf, mich zu verblüffen. Dieses neue Album ist ihr bislang bestes – die Songs haben einen neuen Fokus und eine unglaubliche Energie. Beim Mischen habe ich mir buchstäblich den Fuß wund gestampft! Chris ist einer der besten Sänger der Welt, und der Rest der Band ist absolute Spitzenklasse. Do yourself a favor and check it out!“

Streets Of Fire Tracklist:

1. Somewhere From Beyond

2. Back For The War

3. Streets Of Fire

4. They Don´T Die

5. Return To The Badlands

6. New Messiah Of Steel

7. 2.Evil

8. The Driving Force

9. Holy Overdrive

10. City Heat

11. The End Of The Line

12. The Confrontation

13. See You Next Doomsday (Outro)

Motorjesus – Live & Unaufhaltsam

Mit Streets Of Fire starten Motorjesus nicht nur eine neue Album-Ära, sondern setzen auch live wieder voll auf Angriff. Die Band hat sich die Bühnen mit Motörhead, Anthrax, Prong und vielen weiteren Legenden geteilt und ist ein Garant für schweißtreibende Shows.

Verpasst nicht, die Band in eurer Nähe live zu erleben:

28.02. Krefeld, Kulturrampe

31.03. Paderborn, Kultur Werkstatt

15.03. Nordhorn, Grafschafter Metalfest

02.05. Andernach, JUZ

17.05. Reichenbach, Die Halle

30.05. Dunstelklingen, Heavy Days

27.06. Viveiro (ES), Resurrection Fest

11.07. Dannewerk open air

18.07. Loiching, Open Air Weigendorf

19.07. Schöningen, Fiebig Open air

09.08. Basel (CH), Biker Days

12.09.25 – Marienmünster, Rock n Revel

Seid bereit – Motorjesus sind zurück, mit Vollgas auf die Streets Of Fire!

www.motorjesus.net

facebook.com/motorjesus.official

instagram.com/motorjesus.official