Imminence: veröffentlichen neuen Song „God Fearing Man“ inklusive Musikvideo

Dank ihres Albums The Black, das am 12. April 2024 veröffentlicht wurde, haben sich Imminence endgültig als einer der gefragtesten Acts der modernen alternativen Musik etabliert. Ihre erste vollständige, weitgehend ausverkaufte US-Headline-Tour, eine ausverkaufte Europatournee und ihre ersten australischen Headline-Shows, die in Rekordzeit ausverkauft waren, festigten ihren spektakulären Erfolg. 2024 war in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr für die Schweden. 2025 begannen sie mit einer fast komplett ausverkauften Headliner-Tour durch Skandinavien, jetzt steht die Veröffentlichung von The Return Of The Black an, der Extended Edition ihres aktuellen Albums. Die knallharte Single God Fearing Man und das dazugehörige Musikvideo setzen den Ton für Imminence‘ neues Jahr.

Sie folgt auf Death Shall Have No Dominion, eine der extremsten Kompositionen im Fundus der Band, und erhebt die Zuhörenden kraftvoll aus deren Düsternis. Die charakteristischen Streicherarrangements, angeführt von Sänger und Geiger Eddie Berg, in Verbindung mit dem erdrückenden instrumentalen Fundament, zeigen eine weitere Verfeinerung von Imminence‘ unverwechselbaren Sound, den die Fans treffend als Violincore bezeichnen.

Neben diesen neuen Singles erweitert The Return Of The Black das ursprüngliche Album um neue Versionen von darauf enthaltenen Songs mit Gastmusikern wie Lucas Woodland (Holding Absence), Niklas Karlsson (Orbit Culture), Joel Holmqvist (Aviana), Scott Kennedy (Bleed From Within) und Tim Charles (Ne Obliviscaris).

Die Extended Edition enthält außerdem zwei brandneue Remixe des Produzenten und langjährigen Kollaborateurs Vaaal sowie ein exklusives Cover des Titelsongs von Jiluka, dem Support von Imminence auf ihrer mit Spannung erwarteten Nordamerika-Tour in diesem Frühjahr. Den Abschluss bildet das eindringliche Instrumentalstück La Douleur Qui Est Sans Fin, das letzte Kapitel von The Black.

Mit insgesamt 1.000.000 Online-Followern, über 400.000.000 Streams und ausverkauften Shows auf der ganzen Welt unterstreichen Imminence, wie weit sie im letzten Jahrzehnt gekommen sind. Der nächste Schritt nach der bevorstehenden Festivalsaison werden ihre ersten europäischen Arena-Headline-Shows. The Black Finale ist ein brandneues Show-Konzept, das die Band in ausgewählten Städten präsentiert.

Erlebt The Black Finale an diesen Terminen:

16.12.2025 – (NL) Tilburg, O13

17.12.2025 – (FR) Paris, Salle Pleyel

18.12.2025 – (DE) Köln Palladium

19.12.2025 – (DE) Hamburg, Inselpark Arena

21.12.2025 – (UK) London, O2 Shepherd’s Bush Empire

