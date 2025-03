Extinct: veröffentlichen „Worship – Obey – Subjugate“ Video & Single

Mit Incitement Of Violence haben die Norddeutschen Thrasher von Extinct im letzten Jahr ein wahres Kleinod des Genres abgeliefert. Seitdem war das Quartett aber keineswegs untätig, denn neben etlichen Club- und Festivalshows hauen die Burschen, mal eben zwischendurch, nun ein brandneuen Track samt Video raus! Pünktlich zur Warm-Up Party Tour des Mosh in Mai Festivals, auf welcher sich Extinct bei acht kommenden Shows die Bühne u.a. mit Jarl, Royal Remains und den Labelmates von Final Cry teilen, erscheint Worship – Obey – Subjugate als Video Clip auf YouTube und digitale Single auf allen Streamingplattformen! Die anstehenden Livedates findet ihr anbei! Check it out!

Mosh im Mai Warmup Tour

07.03. Kiel, Schaubude /w Jarl Royal Remains

22.03. Itzehoe, Lauschbar /w Jarl, Rats Of Gomorrah, Fål

28.03. Bückeburg, SchraubBar* /w Final Cry, Jarl

29.03. Magdeburg, Damned Souls* /w Final Cry, Jarl

12.04. Bad Oldesloe, Inihaus /w Jarl, Fatal Collapse

17.04. Halberstadt, Zora /w Abrogation, Royal Remains

19.04. Asendorf, Kulturhaus BO /w Final Cry, Royal Remains

20.04. Leer, Szenerie /w Final Cry, Savage Blood

Links:

https://www.facebook.com/extinctmetal/

https://www.instagram.com/extinct_band.official