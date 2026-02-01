Time For Metal – Neujahr 2026 „Ticket Special“: einmal 2 Tickets für das Blasting The Mountains Fest Pt. 1 am 14.11.2026 in der Harzlandhalle Ilsenburg

Time For Metal und der Hellbollwerk e.V. verlosen einmal 2 Tickets für das Blasting The Mountains Fest Pt. 1 am 14.11.2026 in der Harzlandhalle Ilsenburg.

Festival: Blasting The Mountains Fest Pt. 1

Bands: EinsAchtZich, Pure Massacre, Torturized, Drill Star Autopsy, Casket, Extinct, Der Rote Milan, Aeon Of Disease, MNHG, Obscenity

Datum: 14.11.2026

Ort: Harzlandhalle Ilsenburg

Infos und Tickets findet ihr HIER!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 28.02.2026!

Time For Metal und der Hellbollwerk e.V. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Saturday 28th of February 2026 12:00:00 AM