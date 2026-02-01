Burning Q Festival 2026: haben Sunken, Frostshock und Syndemic bestätigt

Das Burning Q Festival 2026 formt ihr Line Up fleißig weiter. Neu mit im Programm das Trio um die dänische Black Metal Formation Sunken. Ebenfalls frisch bestätigt wurden vom Veranstalter Frostshock und Syndemic.

Am 23.07. und 25.07.2026 wird Freißenbüttel erneut zur Austragungsstätte für Metal-Fans, die sich auf eine explosive Mischung aus verschiedenen Genres freuen können. Sichert euch frühzeitig Tickets, die Auflage 2025 war bereits Wochen vor dem Open Air ausverkauft und auch für 2026 läuft der Vorverkauf für den Veranstalter sehr gut. Es sind bereits mehr als 70% der Burning Q Tickets verkauft.

Ab 2026 benötigt ihr ein Fahrzeugticket für 5€, um in diesem übernachten zu können. Der Preis ist pro Fahrzeug, unabhängig von der Personenzahl. Das Tickets erhaltet ihr im Onlineshop, können aber auch vor Ort gekauft werden.

Tickets gibt es hier: https://www.burningq.de/tickets

Ihr erhaltet die Hardtickets im Onlineshop und auch bei den langjährigen VVK-Partnern in Osterholz-Scharmbeck und Bremen: Hot Shot Records, Musicland OHZ und Vereinsheim Freißenbüttel.