Tony Kakko’s Himmelkraft: neues Lyric-Video „Full Steam Ahead“ online

Das visionäre Projekt rund um Tony Kakko (Sonata Arctica) freut sich, die Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten Debütalbums bekannt zu geben. Himmelkraft ist ab sofort im Handel sowie auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar.

Zur Feier dieses besonderen Moments präsentiert die Band ein brandneues Lyric-Video zum Song Full Steam Ahead – eine kraftvolle Hymne, die Fans auf eine einzigartige musikalische Reise mitnimmt.

Seht das Lyric-Video zu Full Steam Ahead hier:

Tony Kakko erklärt:

„Die Tore sind … nun ja, angelehnt. Schleich dich rein, mein Freund. Wir haben extra einen Platz für dich freigehalten. Such dir einen Sitzplatz – die kurze Einführung beginnt gleich. Die lange Wartezeit ist vorbei, und endlich ist der stolze Tag gekommen! Willkommen im Reich von Himmelkraft!

Wir hoffen von Herzen, dass ihr dieses Album und die Geschichten genießt – alles mit Liebe von Menschenhand erschaffen, von warmen Herzen für Menschen und andere natürliche Wesen, die auf diesem wunderschönen blauen Juwel umherwandern.

Full Steam Ahead war der erste Song, der für dieses Album geschrieben wurde, und verdient es zweifellos, als dritte Single veröffentlicht zu werden.

Peace. ✌️“

Das Debütalbum Himmelkraft ist ein kunstvoll verwobenes Werk voller melodischer Erzählkraft, das kraftvollen Gesang, komplexe Instrumentierung und tiefgründige Geschichten vereint. Die 12 Songs behandeln Themen wie Geschichte, Selbstreflexion und die menschliche Erfahrung:

1. The Pages Of History (Opening)

2. Full Steam Ahead

3. Uranium

4. Paika

5. Fat American Lies

6. Dog Bones

7. When The Music Stops

8. Gorya

9. There’s A Date On Every Dream

10. Crystal Cave

11. I Was Made To Rain On Your Parade

12. Deeper

Um noch tiefer in die Welt von Himmelkraft einzutauchen, sind exklusive Deluxe-Editionen des Albums erhältlich:

CD-Digi: mit echtem Wachssiegel auf dem Cover.

Limitierte Deluxe Vinyl (2LP):

– Uranium Vinyl: Leuchtet im Dunkeln.

– Dunkelrote LP: Mit Siegelgravur auf der D-Seite.

Hardcover-Buch „The Stories“: Enthält fiktive Tagebucheinträge und Kurzgeschichten zu jedem Song.

Bestellt jetzt eure exklusive Edition: https://lnk.to/himmelkraft

Himmelkraft wird zum Leben erweckt von:

Tony Kakko als Unu O’Four – Gesang, Keyboards

Pasi Kauppinen als Du O’Four – Bass

Timo Kauppinen als Tri O’Four – Gitarre, Banjo

Jere Lahti als Kvar O’Four – Schlagzeug & Percussion

Bleibt in Verbindung:

www.himmelkraft.com

www.facebook.com/himmelkraftofficial

www.instagram.com/himmelkraftofficial

Die Reise hat gerade erst begonnen – begleitet Himmelkraft auf ihrem epischen musikalischen Abenteuer!