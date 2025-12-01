Lacuna Coil am 19.11.2025 in der Batschkapp, Frankfurt

Event: Sleepless Empire Tour

Headliner: Lacuna Coil

Support: Nonpoint

Genre: Gothic Metal, Dark Metal, Nu Metal

Datum: 19.11.2025

Ort: Batschkapp, Frankfurt

Link: https://www.batschkapp.net/

Mit ihrem zehnten Studioalbum laden die italienischen Dark-/Gothmetaller von Lacuna Coil zur gleichnamigen Sleepless Empire Tour ein. Das Quintett um die beiden Vocalisten Cristina Scabbia und Andrea Ferro ist seit nunmehr fast 30 Jahren aktiv und aus der schwarzen Szene kaum noch wegzudenken. Für die Sleepless Empire Tour haben Lacuna Coil niemand Geringeres als die amerikanische Nu-Metal-Band Nonpoint dabei, die ebenfalls seit 1997 aktiv ist und 2004 mit ihrem Cover von Phil Collins In The Air Tonight eine größere Masse erreichte.

Im Regen und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann ich den Einlass kaum erwarten. Die Entscheidung, die Jacke im Auto zu lassen, da die Batschkapp üblicherweise doch recht warm ist, ist für die Wartezeit vor dem Einlass auf jeden Fall nicht die Beste. Aber pünktlich um 19:00 Uhr öffnet sich die Tür und nach kurzem Taschencheck geht es ins Warme und beim Betreten des Konzertraums wird mit Blick auf die Empore klar, dass es heute nicht supervoll oder nah an ausverkauft ist, die Empore ist gesperrt. Nach kurzem Begrüßen mit der vertrauten Security erfahre ich, dass ca. 600 Karten verkauft wurden, also ca. halbvoll für die Location. Aber die Leute haben Bock und ich war beim Blick auf das Line-Up etwas skeptisch, inwiefern sich Nu-Metal mit Gothic verträgt, aber Nonpoint fangen pünktlich um 20:00 Uhr an und das Quartett aus Fort Lauderdale wird herzlich empfangen.

Spätestens ab dem zweiten Song What A Day wird klar, dass Nonpoint richtig Laune und Bock auf eine starke Show haben. Sänger Elias Soriano betont mehrmals, wie dankbar sie sind, dass sie Lacuna Coil auf dieser Tour supporten dürfen und wie viel es der Band bedeutet, dass so viele Leute mit ihnen feiern und sie unterstützen. Der Sound der Band ist stilistisch zwar Nu-Metal / Rap-Metal, wie es zu Anfang der 2000er Jahre aufkam, aber Nonpoint heben sich doch klar ab, da einige Bandmitglieder Wurzeln in Puerto Rico haben und ihr Sound einen leicht lateinamerikanischen Einschlag hat. Selbstverständlich fehlen auch das In The Air Tonight Cover, das etwas neuere A Million Watts und zum Abschluss die zwei Klassiker Alive And Kicking und Bullet With A Name nicht auf der Setlist. Knapp über 45 Minuten Set für einen Opener sind nicht selbstverständlich, aber da Nonpoint heute die einzige Supportband sind, eine angemessene Länge, meinetwegen hätte der Auftritt auch gerne länger sein dürfen.

Obwohl Lacuna Coil hauptsächlich dem Goth/Dark Metal zugeordnet werden, haben sie fantastisches Licht auf der Bühne, das freut mich als Fotograf besonders. Mit einer großen LED-Leinwand als Backdrop, auf der passend zu den Songs entsprechende Videos abgespielt werden, und ohne sonstige Bühnendeko hat das italienische Quintett viel Platz auf der Bühne. Mit Layers Of Time wird das Set eröffnet, der Song stammt vom letzten Album Black Anima. Als dritten Song spielen die Italiener Hosting The Shadows, auf Sleepless Empire ein Feature mit Randy Blythe von Lamb Of God, was von Cristina Scabbia auch im Vorfeld noch einmal betont wird.

Generell nehmen sich Lacuna Coil zwischen den Songs viel Zeit, um mit den Fans zu interagieren und zu reden. Auch nach fast 30 Jahren ist die Band sehr fannah und weiß zu schätzen, dass sie auf der Bühne stehen darf. Die Setlist ist mit knapp 20 Songs sehr beachtenswert und gleicht auch einem Best-of aus der Karriere von Lacuna Coil. Von Heaven’s A Lie über Nothing Stands In Our Way bis In Nomine Patris ist von früher bis heute alles vertreten.

Fazit: ein toller Abend mit zwei grandiosen Bands, die Halle hätte gern etwas mehr gefüllt sein dürfen, aber die, die da waren, hatten Spaß.

Vielen Dank an unseren Gastredakteur Kevin Richter für den Bericht und die Bilder!