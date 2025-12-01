Keops: veröffentlichen neue Single und Musikvideo zu „Misery Memento“

Die Heavy-Rocker Keops präsentieren ihre neue Single – und mit ihr ein kraftvolles Kapitel des Neubeginns: Misery Memento

Kurz bevor ein neues Albumzeitalter anbricht, schlägt Misery Memento ein wie ein Donnerhall: Roh, eindringlich, getragen von wuchtigen Riffs und einem Refrain, der sich unausweichlich festhakt. Seit Anfang 2025 erobert die stimmgewaltige Vana Beara die Bühnen unter dem Keops-Logo. Mit Misery Memento ist ihr charakteristischer Gesang erstmals auch digital verewigt und lässt die Band stärker denn je zurückkehren.

Ein außergewöhnlicher Aspekt der Single: Misery Memento stammt aus der Feder des kroatischen Komponisten Marko Purišić alias Baby Lasagna. Eine seltene Kooperation für Keops, die sonst ausschließlich auf eigenes Songwriting setzen. Der erste Demoentwurf überzeugte die Band sofort, entwickelte sich im Studio stetig weiter und verlangte nach einem starken visuellen Gegenstück. Das Ergebnis: ein in einem istrischen Dorf gedrehtes Musikvideo, inszeniert von Markos Frau Elizabeta. Rau, intensiv und voller Spannung.

Keops kündigen neues Album Bitter Story For Humanity an, welches am 22. Mai 2026 erscheint

Misery Memento ist ein kraftvoller Vorbote des kommenden Albums Bitter Story For Humanit (22.05.2025). Das vierte Werk in der Bandgeschichte, das die Energie eines Neuanfangs in sich trägt. Kompromissloser, emotionaler und mitreißender als je zuvor.

Das Album kann ab sofort hier vorbestellt werden.

Die Band sagt dazu:

„Dieses Album ist zutiefst persönlich – ein emotionales Zeugnis dessen, wie viel uns Musik und diese Band bedeuten.

Die Entstehung dieses Albums war intensiv. Wir haben alles in den Songwriting- und Aufnahmeprozess gesteckt, nur um dann einen Wendepunkt zu erleben: Unser Leadsänger verließ die Band kurz nach Fertigstellung des Albums. Anstatt aufzugeben, nahmen wir die Veränderung an. Nach mehreren Castings begrüßten wir mit Vana Beara als unserer neuen Frontfrau ein aufregendes neues Kapitel. Ihr kraftvolles Vorsingen und ihre mitreißende Bühnenpräsenz – die wir bei Winter-Clubkonzerten und Sommerfestivals erleben durften – ließen keinen Zweifel. Ihre Gesangsleistung auf diesem Album ist schlichtweg phänomenal.

Dies ist unsere zweite Veröffentlichung für den europäischen Markt, und wir könnten nicht aufgeregter sein. Die Songs transportieren rohe, persönliche Botschaften – insbesondere der Titeltrack Bitter Story For Humanity. Musikalisch haben wir auf dem Groove-Metal-Fundament unseres vorherigen Albums aufgebaut, symphonische Elemente eingewoben und uns weiter in progressive Gefilde vorgewagt. Die Resonanz unserer Fans auf diese neue Richtung war überwältigend, und wir sind überzeugt, dass diese Weiterentwicklung noch mehr Anklang finden wird.

An unsere treuen Fans: Vielen Dank für eure Unterstützung! An alle, die Keops gerade erst entdeckt haben: Herzlich willkommen in der Familie! Wir freuen uns darauf, dieses nächste Kapitel mit euch zu teilen.“

Über Keops:

Keops, aus Rijeka, Kroatien, hat sich von ihren Metal-Wurzeln zu einer dynamischen Kraft der internationalen Musikszene entwickelt. Nach der Rückbesinnung auf ihren Metal-Sound traf die Band die mutige Entscheidung, auf englische Texte umzusteigen und ihren Musikstil dadurch deutlich zu intensivieren.

Ihr Album Road To Perdition, das im März 2022 bei NoCut Entertainment erschien, markierte den Beginn ihrer globalen Reise. Seitdem begeistert Keops das Publikum in ganz Europa. Zu ihren beeindruckenden Auftritten zählen Support-Sessions für Bands wie Overkill, Therion, Alestorm und Rage sowie gemeinsame Konzerte mit dem legendären Sänger Bruce Dickinson und der britischen Kultband Tygers Of Pan Tang.

2025 erfuhr die Band eine bedeutende Veränderung: Mit dem Einstieg von Vana wurde sie zur Frontfrau.

Live-Performances: 2026

06. – 08.03. Full Metal, Osthessen, Germany

05.06. The Rock House Open Air, Loxstedt, Germany

Keops sind:

Vana Beara – Vocals

Bruno Mičetić – Guitar

Branimir Habek – Guitar

Zoran Ernoić – Bass

Adam Miler – Drums