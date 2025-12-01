Reload 2026: zündet die nächste Stufe: Spektakuläre Premieren, Rekord-VVK und erneut dreitägige Mainstage

Das Reload Festival 2026 nimmt weiter Fahrt auf und präsentiert eine eindrucksvolle neue Bandwelle. Angeführt von Black Label Society, Alestorm und Avatar – allesamt erstmals in Sulingen – erweitern 29 weitere Acts ein Line-Up, das bereits mit Genre-Legenden wie Judas Priest, In Flames und Arch Enemy glänzt. Schon jetzt formt sich eine der stärksten Ausgaben der Festivalgeschichte. Während der Vorverkauf schneller läuft als je zuvor, steht fest: Die Mainstage bleibt auch 2026 an allen drei Festivaltagen geöffnet. Gleichzeitig steuert der Vorverkauf auf nie dagewesene Dimensionen zu – ein frühzeitiger Ausverkauf wird immer wahrscheinlicher.

Black Label Society erfüllen ein seit Jahren offenes Versprechen

Fast ein Jahrzehnt mussten Fans warten: 2026 stehen Black Label Society endlich auf der Reload-Bühne. Bereits 2017 angekündigt, damals aber verhindert, löst die Band um Ausnahmegitarrist Zakk Wylde – bekannt durch seine langjährige Arbeit mit Ozzy Osbourne und aktuell auch bei Pantera aktiv – nun ihr seit Jahren offenes Versprechen ein.

Ihr Mix aus Heavy Metal, Southern Rock und Groove Metal steht für rohe Intensität, massive Riffs und emotionale Wucht. Live entfalten Black Label Society eine Präsenz, die Körper und Kopf gleichermaßen packt.

Ein Auftritt, der längst überfällig war – und 2026 endlich Realität wird.

Reload, mach‘ die Planken klar – Alestorm hissen die Segel

Zum ersten Mal gehen Alestorm in Sulingen vor Anker – ein längst erwarteter Landgang für Fans von Folk-, Power- und Extreme-Metal im Piratengewand. Seit den 2000ern haben sich die Schotten von einem schrillen Geheimtipp zu einer internationalen Größe entwickelt, ohne ihren typischen Humor über Bord zu werfen.

Musikalisch bietet die Band rasant wechselnde Stimmungen: von hymnischen Refrains über blastartige Eskalationen bis hin zu tanzbaren Melodien, garniert mit markanten Folk-Hooks und einer guten Portion Selbstironie.

Live verwandelt sich jede Show in ein tobendes Deck voller Crowdsurfer, Keytar-Salven und Rum Chorälen – ein unvergessliches Spektakel, das das Reload 2026 um ein wildes Kapitel erweitert.

Avatar entfesseln ihre schwarze Theaterwelt beim Reload 2026

Mit Avatar betritt 2026 eine Band die Reload-Bühne, die Metal wie ein düsteres Theaterstück inszeniert. Die Göteborger verbinden Groove, Horror, Avantgarde und melodische Elemente zu einem ebenso eigenwilligen wie fesselnden Gesamtkunstwerk.

Ihr aktuelles Album Don’t Go In The Forest (2025) führt das Publikum in eine Welt voller Fantasie, Furcht und Faszination. Live wirken Avatars Shows wie choreografierte Eskalationen – irgendwo zwischen Zirkus, Ritual und Abgrund.

Wer 2026 nach einer immersiven, intensiven Performance sucht, wird sie hier finden.

49 Acts bestätigt – Vorverkauf auf Rekordkurs

Mit der neuen Bandwelle stehen nun 49 Acts für das Reload Festival 2026 fest – darunter zahlreiche Premieren und große Namen, die den nächsten Festivalsommer prägen werden.

„Nach dem überwältigenden Feedback in 2025 haben wir uns entschieden, die Mainstage auch im kommenden Jahr wieder bereits am Donnerstag zu öffnen. So können wir unseren BesucherInnen ein noch hochwertigeres und vielfältigeres Programm bieten“, sagt Geschäftsführer André Jürgens.

Weitere Informationen zum Reload Festival 2026, den Bands und dem exklusiven Ticketverkauf gibt es auf der Festivalhomepage: www.reload-festival.de/tickets.

Reload Festival 2026 – 13. – 15. August – WELCOME HOME!

Mit: Judas Priest, In Flames, Arch Enemy, Lamb Of God, Airbourne, Godsmack, Black Label Society, Alestorm, Avatar, The Ghost Inside, Thy Art Is Murder, Imminence, Paleface Swiss, Amorphis, Nothing More, Orbit Culture, Kim Dracula, Soulfly, Of Mice & Men, Perturbator, Stick To Your Guns, Agnostic Front, Terror, Fit For An Autopsy, Dominum, Northlane, Vengaboys, Future Palace, Deafheaven, Kittie, Gaerea, Thundermother, ZSK, Vended, From Fall To Spring, Alien Ant Farm, Signs Of The Swarm, Gutalax, Misery Index, Self Deception, Allt, Broken By The Scream, 100 Kilo Herz, Excrementory Grindfuckers, Cytotoxin, Luna Kills, Inhuman Nature, Vulvarine, Wrestlemaniacs und vielen mehr!