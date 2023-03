Keops: gehen ab 13. April als Support der legendären Overkill auf Europa-Tour

Road To Perdition heißt bekanntlich das aktuelle Album der Metalband Keops.

Und „on the road“ sind die Kroaten nächsten Monat in der Tat. Wenn die Jungs von Keops dann in den Tourbus steigen, um am 13. April ihren ersten Gig in der Zeche Bochum zu zocken, fahren sie freilich ganz sicher nicht ins „Verderben“, sondern hinein ins Glück. Denn: Keops starten dann als Support der legendären Overkill eine sechswöchige Europa-Tour.

Verdienter Lohn für einen starken Longplayer, der anscheinend nicht nur in Fankreisen für Aufhorchen gesorgt hat.