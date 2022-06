J.B.O. + Support am 03.06.2022 im Festzelt in Baudenbach

Event: 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Markt Baudenbach

Bands: Eraser, J.B.O., Justice, Würzbuam

Ort: Festzelt, Baudenbach

Datum: 03.06.2022

Genre: Metal, Rock, Volksmusik

Besucher: ca. 2500

Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Markt Baudenbach

Link: https://www.ffw-baudenbach.de/

Wenn man an Feuerwehrfest denk, fallen einem gleich Umzug und Blasmusik ein. Dass das aber auch anders geht, beweist die Feuerwehr Baudenbach, die ihr 125-jähriges Jubiläum zwar erst zwei Jahre später als geplant feiert – es aber an drei Tagen ordentlich krachen lassen will!

Und welches Datum eignet sich dazu auch besser als das Pfingstwochenende vom 03.- 05.06.22? Um dem Wetter zu trotzen, bietet ein großes Festzelt genügend Regenschutz, aber auch Platz zum Feiern.

Den Einstieg läuten mit einem Rockabend am Freitag, dem 03.06., die Lokalmatadoren von Eraser, die Spaßmetaller von J.B.O. und die Coverband Justice ein.

Eraser eröffnen gegen 20 Uhr den Abend. Und obwohl die rund 2500 Besucher noch etwas auf sich warten lassen, liefert die Melodic Death Metal Band ein hartes Soundbrett ab und gibt neben alten Songs natürlich auch Lieder ihres aktuellen Albums A Deal With The Devil zum Besten.

Schlag auf Schlag geht es gegen 21:15 Uhr weiter mit dem Hauptact des Abends, den Spaßmetallern von J.B.O., bei denen die Zeichen auf Planet Pink stehen – getreu dem Motto ihres neuen Albums.

Daraus präsentieren sie Songs wie Metal Was My First Love, Einhorn und als Einsteigersong natürlich Planet Pink. Je später der Abend, umso mehr füllt sich der Platz vor der Bühne. Man merkt, dass die Fans hauptsächlich wegen J.B.O. den Weg in das beschauliche Örtchen auf sich genommen haben – und sie werden auch nicht enttäuscht.

J.B.O. sprühen vor guter Laune und Spielfreude und haben aus jeder Zeitepoche etwas dabei. Von Hoffen Und Bangen, I Don‘ t Like Metal und Gänseblümchen bis zu Mach Noch Eins Auf, Mei Alde Is Im Playboy Drin, Ich Will Spaß, Verteidiger Des Blödsinns – mit den obligatorischen J.B.O. Ballons – und 4 Finger Mann. Als besonderes Highlight gibt es zudem den Kuschelmetal, den J.B.O. seit Jahren nicht mehr spielen. Die Leute feiern, tanzen und singen lautstark mit und auch so mancher Pogo findet spontan statt. Kurzum: Die Stimmung ist überragend und Band und Publikum haben gleichermaßen Spaß.

Nach eindreiviertel Stunden beschließt die Band den Abend mit Alles Nur Geklaut und der Friedenssong Rockin In A Free World und Justice runden das Ganze mit ihren Metal-Covern ab!

Ein perfekter Feierauftakt für die Freiwillige Feuerwehr Baudenbach und für alle Rockfans in der Region! Aber auch die anderen Tage versprechen noch interessant zu werden: Der Samstagabend ist für die Würzbuam reserviert, die Stimmungsmusik versprechen und am Sonntag heizen die Rothsee Musikanten mit Partymusik nach dem Umzug den Gästen ein.