Nebala: Album „Lustuz Laþu Wōþuz Alu“ erscheint am 29.07.2022

Der The Northman-Songwriter/Schauspieler und ehemalige Heilung-Sänger Jonas Lorentzen veröffentlicht sein Nebala-Album Lustuz Laþu Wōþuz Alu am 29.Juli.

Nebala haben am 3. Juni veröffentlicht die neue Single und Video Ant Mér Sjalfri Þér.

Song streamen / runterladen: https://orcd.co/ant_mer

Alle verfügbaren Formate gibt es via By Norse:

EU / Welt: bynorsestore.com

Nordamerika: bynorsestore.net

Ant Mér Sjalfri Þér ist ein Lied über unerfüllte Liebe, Verlangen und Sehnsucht, die uns verzehren. Es bezieht sich auf den Mythos, in dem Wōdan die Billingas magwia, die „Maid of the Fleeting Moment“, suchte. In diesem Mythos werden Liebe und Verlangen denen entrissen, die sich verzehren ließen. Außerdem veröffentlicht der Künstler ein neues Video, einen Kurzfilm, in dem die Lieder Ant Mér Sjalfri Þér und Laþu zu The Eternal Child verschmelzen. Jonas Lorentzen kommentiert: „Dies ist der gesamte Kunstfilm, wie wir ihn ursprünglich beabsichtigt hatten. Eine Geschichte über einen Mann, der versucht, seine eigenen Dämonen und Begierden in den Griff zu bekommen. Inspiriert von Mythologie und Jungianischen Archetypen.“

Nach zwei Jahren mit Heilung und als Schauspieler / Songwriter für den weltweiten Erfolg The Northman beschloss Jonas Lorentzen, sich auf seine eigene musikalische Ausdrucksform zu konzentrieren, basierend auf einer Neuinterpretation von Nordic Folk und spirituell getriebener Musik. Das Ergebnis ist Nebala. Die Speerspitze ist Jonas Lorentzen. Unterstützt wird er von beeindruckenden Talenten wie Sebastian Gainsbourough (Vessel, The Northman, Manchester Collective), Kjell Braaten (Wardruna, Origami Galaxy) und bei der konzeptionellen Entwicklung von Nichtmusikern wie Doktor Mathias Nordvig (Professor für vorchristliche Religion an der CU Boulder) und der Philosophin Naina Gupta (Universität Kingston).



Lustuz Laþu Wōþuz Alu is Nebalas erstes Full-length-Album und wird als CD erhältlich sein (Digipak mit 12-seitigem Booklet sowie limitiertes schwarzes 2×12″-Vinyl im Gatefold). Das Album lädt die Zuhörer:innen ein, in die altnordische Mythologie einzutauchen. „Nebala“ bedeutet in Proto-Germanisch „Die Leere“; die Leere, aus der alles Leben entsteht. Sexualität ist die Essenz für alle Lebensformen. Durch dieses Album bringen Nebala die Sexualität in einen Raum der Heiligkeit.

Der Titel Lustuz Laþu Wōþuz Alu spielt auf drei Stadien der Sexualität, Fruchtbarkeit und Liebe an:

– Lustus: Der Wunsch, mit dem anderen zu verschmelzen und der romantische Idealismus von junger Liebe.

– Lathu: Die dunkle Seite der Sexualität, der Streit der Liebenden, die unerwiderte Liebe, der Schmerz gebrochener Herzen und die hektische Frustration von nicht freigesetztem Verlangen.

– Woduz Alu: Die Ekstase, die wahre Verschmelzung der Liebenden, die alle Objektivität auflöst und kosmische schöpferische Kraft entfacht.



Jonas Lorentzen verwendet traditionelle Rahmentrommeln, Leier, Tagelharpa, tibetische Klangschalen und Kehlkopfgesang und hat einen einzigartigen Indo-nordischen Sound entwickelt, der mit Zeit- und Klanglandschaften spielt, kulturelle Grenzen einreißt und dich zurück zum ursprünglichen Erlebnis der Musik selbst bringt.



Jonas kommentiert das Album: „Wenn du dich von Verlangen und Lust mitreißen lässt, wirst du von dem verzehrt, was die alten germanischen Völker Laþu nannten. Der Vorfahre unseres modernen Wortes „lassen“ suggeriert, dem natürlichen Verlangen und den Emotionen nachzugeben. Als Wōdan nach dem tiefsten Wissen des Kosmos strebte, musste er den Gefahren der tiefen Höhlen in Hnitbjörg trotzen und sich von Gunlaþu, der mächtigen Göttin der Unterwelt, mitreißen lassen.“ Die Tracklist zu Lustuz Laþu Wōþuz Alu findet ihr hier: