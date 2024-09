Danheim: Signin bei Season Of Mist

Mit donnernden Trommeln, uralten Melodien und dem zeitlosen Flüstern nordischer Götter kündigt Season Of Mist stolz das Signing von Danheim an, dem bahnbrechenden nordischen Folk-Projekt des dänischen Produzenten und Musikers Reidar Schæfer Olsen.

Danheim, ein Titan der nordischen Folk-Szene, verbindet Inspirationen aus der Wikingerzeit mit einer authentischen nordischen Atmosphäre und liefert ein Klangerlebnis, das von dunkler Mythologie und beschwörenden Erzählungen durchdrungen ist. Reidar teilt seine aufrichtige Begeisterung:

„I’m truly grateful for the opportunity to work with Season Of Mist. This partnership allows me to protect my creative work while giving me the freedom to focus entirely on making music that speaks to the spirit of my Viking heritage. Soon, you’ll be able to experience my music in new ways—through CDs, Vinyl, and exclusive merchandise. I’m also excited to start working on new single releases and a new album under their banner.“

Danheim ist mit einer Milliarde Streams und über 585.000 YouTube-Abonnenten bereits ein Koloss im Bereich des Nordic Folk. Danheims Musik ist bekannt für Stücke, die den Hörer in die Zeit der Wikinger zurückversetzen, und war auch in der erfolgreichen Fernsehserie Vikings zu hören. Diese Zusammenarbeit verspricht neue Horizonte, mit kommenden Singles und einem brandneuen Album am Horizont, das mit der Seele der alten skandinavischen Überlieferungen verbunden ist.

Herkunft: Dänemark

Style: Nordic Folk, Ambient Neo Folk, Viking

Danheim ist ein von nordischem Folk und Wikingern inspiriertes Projekt des in Kopenhagen lebenden dänischen Produzenten Reidar Schæfer Olsen, einem Mann mit zehn Jahren Erfahrung in elektronischer und Ambient-Musik, der sich auf nordischen Folk und von der Wikingerzeit inspirierte Musik mit einer gewissen nordischen Authentizität oder Stimmung konzentriert. Danheims Musik besteht oft aus Ideen und Geschichten, die auf der dunklen Seite der Wikingerzeit basieren, inspiriert von der nordischen Mythologie, alter dänischer Folklore und einer lebhaften Fantasie.

Frühe Informationen: Der Singer-Songwriter Reidar Schæfer Olsen (geboren 1985 in Brøndby, Dänemark) konzentrierte sich in den frühen 2000er Jahren auf die Musik und komponiert seitdem fast ununterbrochen Musik, neben Radiosendungen und der Gründung des Indie-Labels Fimbul Records.

Reidar Olsen, dessen Leidenschaft für das Songwriting schon früh durch seine Adern floss, hat mit seiner von den Wikingern inspirierten Musik und seinen dunklen Melodien das nordische Folk-Genre erweitert und Millionen von Zuhörern auf der ganzen Welt inspiriert, indem er sie mit einer Mischung aus Fantasie und Kreativität in die Vergangenheit zurückversetzt hat.

“A deep connection to his Danish roots and heritage fueled his interest in the Nordic Folk/Viking genre, prompting the creation of Danheim and his indie label Fimbul Records.”

Danheim Besetzung:

Reidar Schæfer Olsen – Musiker, Songwriter, Produzent & Sänger

Danheim online:

Website: https://danheimmusic.com/

Facebook: https://www.facebook.com/DanheimMusic

Instagram: https://www.instagram.com/danheim_music/