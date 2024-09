Wintersun: veröffentlichen neues Album „Time II“

Zwölf Jahre nachdem das finnische Heavy Metal-Quartett Wintersun um Jari Mäenpää Time I veröffentlicht hat, erschien letzten Freitag jetzt das neue Album Time II über Nuclear Blast Records.

Jari Mäenpää kommentiert: „Time II is an epic journey from light to darkness and back to light, exploring the universe and energy, contrasting dark stormy landscapes to calm and beautiful cherry blossom tree gardens with misty, snowy mountains that will leave you breathless. It has songs with furious speed of drums, guitars, and bass and beautiful melodic slower songs with a magical exotic influence. It has massive orchestrations and choirs spiced with ancient world instruments and glimmering synths. It has Jari’s soaring, clean singing contrasted with his aggressive style. It is a highly detailed and complex album where you will find new things with every listen.“

Über Wintersun:

Endlich wurde unsere Geduld belohnt, als das Album Time II der finnischen Wintersun am 30. August über Nuclear Blast weltweit erschien. „Es war eine lange Reise“, gibt Mastermind Jari Mäenpää zu, der seit Anfang 2004 an seinem umfangreichen Time-Projekt gearbeitet hat.

Time II umfasst sechs epische Tracks mit individuellen Geschichten. Dennoch sind die Themen alle miteinander verbunden und diese rote Linie verleiht dem Album ein konzeptionelles Gefühl. Der Einstieg in das Wintersun-Universum erfolgt mit dem orientalisch angehauchten, atmosphärischen Intro Fields Of Snow, das uns in die richtige Stimmung bringt. Der erste echte Wintersun-Track ist das metallisch glänzende The Way Of The Fire, wobei das Feuer die Energie der Sterne als Quelle des Lebens darstellt, die auch mit der Zeit verbunden ist. In One With The Shadows erleben wir die Magie einer Opulenz von Gesangsharmonien, während sich orchestrale Arrangements als schmückendes Beiwerk abzeichnen. Jari hat eine bemerkenswerte Vision für den Text: „Now I think it is about regret. You are living in the shadows as long as you don’t turn regret into something positive to continue your life. In Ominous Clouds, clouds are gathering as the interlude journeys towards the next exploring adventure Storm.“

„This is the heaviest and darkest track on the album“, erklärt Jari. Es hat sogar Einflüsse aus der klassischen Musik, genauer gesagt aus Vivaldis Vier Jahreszeiten, wütende Gitarren und schweres Schlagzeug herrschen vor, während der Ton chaotisch bleibt. Das letzte Stück, Silver Leaves, mit einer Reihe von harmonischen Klängen, teilweise mit traditionellen chinesischen Instrumenten wie der Erhu (ähnlich der Geige oder Fiedel) gespielt. Der Song endet auf einer positiven Note und erzählt davon, dass man nach einem Sturm einen ruhigen Ort und Geisteszustand findet, mit seinem Leben zufrieden ist und die Natur um sich herum genießt, wie der Kirschbaumgarten auf dem Cover zeigt. Das Artwork stammt von Cameron Gray, während das Booklet von dem ungarischen Künstler Gyula Havancsák (Text, Credits & Danksagungen) und Onni Wiljami Kinnunen (Bandfotos) gestaltet wurde.

Wintersun sind:

Jari Mäenpää | Gesang, Gitarren, Computer, Programmierung

Teemu Mäntysaari | Gitarren

Jukka Koskinen | Bass

Kai Hahto | Schlagzeug

