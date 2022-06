Parkway Drive: neue Single zum Song „Glitch“ online

Nachdem die Australier von Parkway Drive ihre Europa Tour wegen der Corona-Pandemie nun mehrfach verschieben und ihre US-Shows gleich ganz absagen mussten, erschien vor wenigen Stunden ein neues Lebenszeichen aus Down Under.

Mit Glitch bespricht die Band das Thema Metal Health und das Gefühl in sich selbst gefangen zu sein. Ungewohnt, fast schon poppig und mit Rap ähnlichen Passagen kann sich die Truppe hinter Frontman Winston Mccall im neuen Song jedoch nicht verstecken. So bekommt ein Fan die für Mccall bekannten Shouts genau so geboten, wie eine Melodie, die sich einem ins Gehirn brennt. Wir sind gespannt, was da in naher Zukunft noch so alles aus Byron Bay rübergeschwappt kommt – vielleicht ja sogar ein neues Album!

Zu hören gibt es den Track natürlich auch bei Spotify, Apple Music und überall wo ihr gewohnterweise Musik konsumiert!