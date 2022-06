The Halo Effect: veröffentlichen neue Single „The Needless End“

Drei Singles hat die neue Göteborger Band The Halo Effect bisher veröffentlicht und damit für viel Aufmerksamkeit und Lob in der Medien- und Fanwelt gesorgt.

Kurz bevor sie die Bühne des legendären Sweden Rock Festivals betreten, enthüllt die Band ein weiteres melodisches Death Metal-Juwel, das auf ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum Days Of The Lost hinweist, das am 12. August über Nuclear Blast erscheinen wird.

Frontmann Mikael Stanne erzählt über den Track: „The Needless End handelt von der lähmenden Unfähigkeit, mit abstrakten Problemen umzugehen. Probleme, die einfach zu groß oder unverständlich erscheinen, bleiben auf der Strecke, um sich mit unmittelbareren, aber weniger wichtigen Themen zu beschäftigen. Wir landen irgendwo, nicht weil wir es wollen, sondern weil wir nicht in der Lage waren zu verstehen, was wir tun sollten. Dieses Lied hat eine Intensität und eine erhebende Melodie, die meiner Meinung nach zu dieser Idee passt. Zwischen all der Wut und dem Groll ist er auch hoffnungsvoll und hat einen ansteckenden Groove und Drive.“

Die Single kommt zusammen mit einem Video zum Song. Seht euch hier das Video an:

Hört euch den Song hier an: https://bfan.link/the-needless-end

Schaut euch die verschiedenen Formate mit tollem Bonusmaterial an!

Vorbestellung des Albums hier: https://bfan.link/days-of-the-lost

– CD Jewelcase 24-seitiges Booklet (Einzelhandel)

– BOX 1LP Gatefold 24 Seiten Booklet + Documentary Blu-Ray Yolk Crystal Clear/Light Green Transparent + CD&BD Höruch 48Seiten (NB Mailorder)

– 1LP Gatefold 24 Seiten Booklet + Dokumentarfilm Blu-Ray Splatter Hellgrün Transparent/Schwarz (NB Mailorder)

– 1LP Gatefold 24 Seiten Booklet + Documentary Blu-Ray Marbled Crystal Clear/Dark Green (NB Mailorder + Großhandel)

– 1LP Gatefold 24 Seiten Booklet + Dokumentarfilm Blu-Ray Crystal Clear (Einzelhandel)

– 1LP Gatefold 24 Seiten Booklet + Dokumentarfilm Blu-Ray Transparent Rot (EMP)

– 1LP Gatefold 24 Seiten Booklet + Dokumentarfilm Blu-Ray Transparent Sun Yellow (Nordics)

– 1LP Gatefold 24 Seiten Booklet + Dokumentarfilm Blu-Ray Transparent Hellgrün (UK)

– 1LP Gatefold 24 Seiten Booklet + Dokumentations-Blu-Ray Glow In The Dark (Band Shop)

– 1LP Gatefold 24 Seiten Booklet + Documentary Blu-Ray Marbled Light Green Transparent/Black (Band Shop)

Erlebt The Halo Effect live:

11.06. SE – Sweden Rock

27.07. SLO -Metaldays Slovenia

30.07. TUR – Rock Off Turkey

05.08. DE – Wacken Open Air

14.08. JP – Download Festival

Amon Amarth, Machine Head/w The Halo Effect

08.09. UK – Nottingham – Arena

09.09. UK – Cardiff – Arena

10.09. UK – London – Wembley Arena

12.09. UK – Manchester – Arena

13.09. IE – Dublin – 3 Arena

16.09. CH – Zurich – Hallenstadion

17.09. AT – Vienna – Stadthalle

18.09. PL – Krakow – Tauron Arena

20.09. EST – Tallinn – Saku Arena

21.09. FIN – Helsinki – Ice Hall

23.09. N – Oslo – Spektrum

24.09. S – Stockholm – Hovet

26.09. DK – Copenhagen – Forum Black Box

27.09. DE – Hamburg – Barclays Arena

28.09. DE – Frankfurt – Festhalle

30.09. DE – Oberhausen – König Pilsener Arena

01.10. DE – Berlin – Velodrom

02.10. NL – Amsterdam – Afas Live

04.10. IT – Milano – Lorenzini District

06.10. ES – Barcelona – Sant Jordi

07.10. ES – Madrid – Vistalegre

08.10. ES – La Coruna – Coliseum

09.10. P – Lisbon – Campo Pequeno

12.10. FR – Paris – Zenith

14.10. DE – Munich – Olympiahalle

15.10. DE – Leipzig – Arena

16.10. CZ – Prague – Tipsport Arena

18.10. HU – Budapest – Barba Negra

20.10. LUX – Esch zur Alzette – Rockhal

21.10. BE – Brussels – Forest National

22.10. DE – Stuttgart – Schleyerhalle

The Halo Effect sind:

Niclas Engelin | Gitarre

Jesper Strömblad | Gitarre

Mikael Stanne | Gesang

Peter Iwers | Bass

Daniel Svensson | Schlagzeug

The Halo Effect online:

https://www.facebook.com/thehaloeffectse

https://www.instagram.com/thehaloeffectse/