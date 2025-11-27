The Halo Effect: haben letzten Titel „Shoreline“ aus der Cover-EP „We Are Shadows“ veröffentlicht

Letzten Freitag präsentierten The Halo Effect den fünften und letzten Song ihrer mit Spannung erwarteten Cover-EP We Are Shadows, die am selben Tag veröffentlicht wurde. Jedes Mitglied der Band wählte einen persönlichen Favoriten und klassischen Track zur Neuinterpretation aus, und diese letzte Wahl stammt von Schlagzeuger Daniel Svensson.

Svenssons Auswahl zur Alternative-Pop-Hymne Shoreline (2003) ist eine gefühlvolle Hommage an die Göteborger Legenden Broder Daniel . Seht euch den Visualizer zu Shoreline hier an:

Es versteht sich von selbst, dass The Halo Effect dem Song ihren eigenen Stempel aufdrücken, indem sie eine kraftvolle und emotionale Version liefern, in der Frontmann Mikael Stanne erneut glänzt und mühelos Clean Vocals mit seinen unverwechselbaren Growls kombiniert.

Zu seiner Wahl äußert sich Daniel Svensson mit den Worten: „Broder Daniel were one of the bands that created the Gothenburg indie-pop scene in the late ’90s. There are several parallels to the ‘Gothenburg Sound’ — both scenes were driven by a strong DIY ethos and comradeship while gathering international attention.”

The Halo Effect werden Anfang nächsten Jahres zusammen mit Heaven Shall Burn sowie The Black Dahlia Murder und Frozen Soul auf Tour gehen. Die Termine findet ihr hier:

The Halo Effect sind:

Mikael Stanne – Gesang

Niclas Engelin – Gitarre

Jesper Strömblad – Gitarre

Peter Iwers – Bass

Daniel Svensson – Schlagzeug

The Halo Effect online:

https://www.facebook.com/thehaloeffectse

https://www.instagram.com/thehaloeffectse/