Lemmyversary Vol. IX: Motörizer und Gun Called Britney rocken am 28.12.2025 die Markthalle in Hamburg

Am 28.12.2025 lädt Eat Music zur nächsten Ausgabe des legendären Lemmyversary in die Markthalle Hamburg. Mit dabei sind gleich zwei absolute Live-Garanten: Motörizer, die mit ihrem kraftvollen Motörhead-Tribut seit Jahren die Clubs zum Beben bringen, sowie Gun Called Britney, die mit ihrem energiegeladenen Punk-Rock-Mix für mächtig Dampf sorgen werden.

Die Türen öffnen um 18:00 Uhr, Konzertbeginn ist um 19:00 Uhr. Fans können sich auf einen lauten, schnellen und kompromisslosen Abend freuen – ganz im Sinne der Rock-Ikone Lemmy Kilmister.

Bands: Motörizer und Gun Called Britney

Datum: 28.12.2025

Ort: Markthalle, Hamburg

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Infos und Tickets findet ihr hier: https://www.eventim.de/event/lemmyversary-vol-ix-feat-motoerizer-markthalle-hamburg-19601764/https://www.kph-hamburg.de/veranstaltungen/detail/true-thrash-fest-hamburg-2025/28-11-2025