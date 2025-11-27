Verlosung: einmal 2 Tickets für die Adept Konzerte der „Blood Covenant EU/UK Tour 2025“ in Frankfurt, Köln, Münster, Saarbrücken und München

Time For Metal und Semmel Concerts Entertainment GmbH verlosen einmal 2 Tickets für die Adept Konzerte der Blood Covenant EU/UK Tour 2025 in Frankfurt, Köln, Münster, Saarbrücken und München.

Die fünfköpfige Band, steht seit jeher für intensive Liveshows, ehrliche Texte und musikalische Wucht – Eigenschaften, die Adept europaweit Kultstatus eingebracht haben. Frontmann Robert Ljung und seine Mitstreiter haben sich in den letzten Jahren rar gemacht, doch mit dem am 24. Oktober erscheinenden Album Blood Covenant und ihren Singles Heaven, You und Ignore The Sun melden sie sich eindrucksvoll zurück – emotional, düster und voller Energie. Produziert von Henrik Udd (Architects, Bring Me The Horizon) und mit einem druckvollen Sound versehen, zeigen sich Adept gereift und doch ihrer Wurzeln treu.

Jetzt ist es an der Zeit, dieses neue Kapitel auch live zu feiern: Auf ihrer Blood Covenant EU/UK Tour 2025 verspricht die Band nicht nur neue Songs, sondern auch ein Wiedersehen mit Klassikern wie Another Year Of Disaster, Death Dealers, Silence The World oder Sleepless. Supportet werden sie dabei von Thousand Below, Ocean Sleeper, Intohimo (27.11.-29.11.) und Hopes Die Last (10.12.-14.12.).

10.12.2025 – Zoom, Frankfurt am Main

11.12.2025 – Essigfabrik, Köln

12.12.2025 – Skaters Palace, Münster

13.12.2025 – Garage, Saarbrücken

14.12.2025 – Backstage Werk, München

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 04.12.2025!

Time For Metal und Semmel Concerts Entertainment GmbH wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Thursday 4th of December 2025 12:00:00 AM