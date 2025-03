Sowulo: Signin bei Season Of Mist

Season Of Mist hat die Ehre, die Verpflichtung von Sowulo bekannt zu geben, dem fesselnden Musikprojekt des visionären Multiinstrumentalisten und Komponisten Faber Horbach. Mit einer tiefen Verbindung zur Mystik und Philosophie des angelsächsischen und Wikingerzeitalters begibt sich Sowulo auf eine transformative Reise durch die Musik, die tief in die zyklische Natur der Existenz und eine animistische Weltanschauung eindringt.

Faber kommentiert:

„Sowulo has been gaining momentum over the past decade, and it’s beautiful to see how the project has grown steadily and naturally.

Over the last ten years, I’ve taken on every task myself; from composing, performing, and recording to producing and managing all the record label activities. As the project has expanded, I’ve realized that it’s time to take a new path to unlock Sowulo’s full potential.

Teaming up with Season Of Mist is a huge step forward for me. It will provide me with the space and time I need to focus on creating even more music and developing the live shows with the attention and care they deserve. At the same time, it will make it much easier for fans to engage with my music and enjoy Sowulo’s merchandise.

I’m excited to continue this journey and I’m ready to explore new possibilities and take Sowulo to new heights!“

Das Live-Ensemble mit Faber Horbach (Gesang, Nyckelharpa, Irish Bouzouki, Carnyx), Micky Huijsmans (Gesang), Chloe Bakker (Keltische Harfe) erweckt diesen alten Geist auf der Bühne zum Leben, Tim Elfring (Perkussion), Roel Steijvers (Perkussion), Rikke Linssen (Violine), Angeles Chaparro (Viola), Heleen de Jonge (Cello) und Tessa van Genderen (Blashörner, Carnyx, Backing Vocals).

Im Vorfeld der Veröffentlichung neuer Musik von Sowulo auf Season Of Mist gehen Faber & Co. auf eine kurze Tour durch die Niederlande, Deutschland und Frankreich. Als Opener für diese fünf einzigartigen Termine bringen sie den Special Guest Elektro Shaman mit.

Sowulo – Tourdaten 2025

w/ Elektro Shaman

April 30: Nijmegen, NL @ Doornroosje

May 1: Stuttgart, DE @ Im Wizemann

May 2: Rillieux-la-Pape, FR @ Ô Totem Live

May 3: Bruguières, FR @ Festival Echos et Merveilles*

May 4: Paris, FR @ La Machine du Moulin Rouge

*ohne Elektro Shaman

Tickets: https://tourbox.songkick.com/artists/9118989/calendar

Style: Nordic, Viking, World, Dark Folk

FFO: Heilung, Wardruna, Danheim, Forndom

Sowulo ist das Werk des Multiinstrumentalisten und Komponisten Faber Horbach, das von angelsächsischer und wikingerzeitlicher Mystik und Philosophie inspiriert ist. Fasziniert von der zyklischen Natur der Existenz und einer animistischen Weltanschauung, ist Faber entschlossen, seinen spirituellen Weg durch seine Musik auszudrücken.

Mit Texten in angelsächsischer Sprache und historischen Instrumenten erschafft Sowulo ein immersives Klanguniversum, das sowohl den Schöpfer als auch den Zuhörer dazu herausfordert, sich auf eine innere Reise zu begeben und zyklische Weisheit aus dem tiefsten Inneren anzurufen.

Sowulo bedeutet im Altgermanischen ‚Sonne‘. Die Musik folgt unserer Verbindung mit der Sonne und erzählt die Geschichte unserer inneren und äußeren Zyklen von Tag und Nacht, den vier Jahreszeiten, Geburt und Tod.

