Mansions In The Sea: veröffentlicht neues Album „Gloom Folklore“ als fortlaufende Single-Serie

Das Projekt Mansions In The Sea startet die Veröffentlichung des neuen Albums Gloom Folklore – allerdings in einer zeitgemäßen Form. Statt eines klassischen Album-Releases erscheint Gloom Folklore in 14 Einzelteilen: Jeden Monat wird eine neue Single digital veröffentlicht. Mansions In The Sea ist das Dark-Folk-Solo-Projekt von Sascha Blach (Eden Weint Im Grab, The Halo Trees), der 2023 das MITS-Debütalbum Terra veröffentlichte. Mit diesem Ansatz trägt der Künstler den veränderten Hörgewohnheiten Rechnung, die sich zunehmend an Playlists orientieren, sowie den Algorithmen der Streaming-Plattformen, die häufige Releases mit mehr Sichtbarkeit belohnen. Erst Mitte 2026 wird das vollständige Album auf allen Streaming-Diensten verfügbar sein.

Für Liebhaber des klassischen Albumformats plant Sascha jedoch eine physische Alternative: Eine aufwendig gestaltete CD-Version soll im Sommer 2025 erscheinen. Da unabhängige Künstler aufgrund der aktuellen Marktentwicklung kaum noch CD-Auflagen ohne hohe Eigenkosten realisieren können, wird der Release durch eine Crowdfunding-Kampagne finanziert, die in den nächsten Wochen starten soll.

Den Auftakt zu dieser Veröffentlichungsreihe macht nun die erste Single Under Starlit Skies, die ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar ist.

https://mansionsinthesea.fanlink.tv/understarlitskies