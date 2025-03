Pighead: veröffentlichen zweite Videosingle „Drenched In Purulence“

Heute veröffentlichen Pighead ihre zweite Single!

Drenched In Purulence haut dabei in eine andere Kerbe als die erste Single und ist ein gnadenloser Brutal-Death-Metal-Song. Während Insidious Vows Of Spiritual Imposotors geradliniger nach vorne geht, ist Drenched In Purulence ein erbarmungsloses Gehacke, das trotzdem immer wieder die Kurve kriegt, um auf das Thema des Songs zurückzukommen.

Man kann erahnen, dass die EP Relapse Into Absurdity nicht nur brutal, sondern auch abwechslungsreich wird!

Visuell interpretiert wurde der Song wieder vom Sänger Emanuelle Oropesa und Kameramann Ramon Kubatzki und entstand Anfang Februar in Magdeburg. Dabei verlangte die Kälte in dem verlassenen Gebäude allen Beteiligten alles ab und brachte Mensch wie Equipment an ihre Grenzen. Das Resultat ist ein Video, das im Schnitt von Oropesa den letzten Feinschliff bekommen hat und die bedrückende Stimmung der Lyrics einfängt.

Die EP Relapse Into Absurdity erscheint am 04.04.2025 via Rising Nemesis Records https://linktr.ee/pighead